Sucesos Herida grave una joven trabajadora tras ser atropellada por un tráiler en El Ejido domingo 19 de diciembre de 2021 , 09:00h



Una trabajadora de 23 años de edad ha resultado herida con pronóstico grave tras ser atropellada este sábado por un camión en la localidad almeriense de El Ejido. Según ha informado Emergencias 112 Andalucía, el accidente laboral se ha producido a las 18,15 horas cuando la víctima ha sido arrollada por un tráiler que realizaba maniobras en la zona de carga y descarga de una cooperativa ubicada en el paraje Aljibillos. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Guardia Civil, Policía Local y los recursos sanitarios de la Junta para evacuar a la afectada hasta el hospital Torrecárdenas. El instituto armado ha activado el protocolo judicial para investigar las circunstancias del siniestro. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

