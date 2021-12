URA Playcar ‘hace la maleta’ hacia los sueños

domingo 19 de diciembre de 2021 , 19:05h

Había que ganar… y se hizo. Unión Rugby Almería Playcar logró un triunfo clave con un trabajo y un desgaste extraordinarios, tanto como su adversario. Partido cerrado y de pequeños detalles para su resolución, la superioridad almeriense en melé fue clave para alzarse con una victoria que lo sitúa muy cerca de concluir la primera fase con el objetivo soñado de poder luchar después por el ascenso. A falta del Industriales-Jaén, aplazado por COVID, cuyo marcador en caso de victoria madrileña podría ser ya casi definitivo, el XV de Hernán Quirelli ‘Falu’ ha conseguido dos cosas importantes: seguir dependiendo de si mismo en las tres jornadas que restan, y que se retomarán tras el parón de Navidad, y haber ‘borrado’ a un peligrosísimo CR Málaga – La Magdalena de esa lucha final por quedar entre los tres primeros. Ahora lo tiene diez puntos por atrás.

URA Playcar es ahora segundo, con un partido más que Industriales, y, eso sí, esta jornada ha sumado a un nuevo ‘invitado’ a la pelea por arriba, CAR Coanda de Sevilla, con el que hay un colchón de siete puntos y contra el que se cerrará la primera fase en casa, allá por el 23 de enero. Antes, los cruzados recibirán a Marbella para abrir el año nuevo y después viajarán a Madrid para visitar a Arquitectura. El calendario el sonríe a los unionistas, puesto que CAR tendrá que pasar por el ‘dolor de muelas’ de recibir al líder Pozuelo, mientras que Málaga y Jaén tendrán que verse las caras entre si. Así, los cruces directos ajenos abren un poco más de margen a un equipo que hizo lectura del contexto del partido, fue consciente de cómo podía hacer daño y, sobre todo, hizo gala de su generosidad defensiva cuando tocó frente a un rival de mucha calidad.

El encuentro comenzó con ‘cuesta abajo’ hacia la raya de marca de Málaga, dado que Unión Rugby Almería Playcar estuvo letal en los últimos metros y abrió el marcador en los primeros compases. En el minuto 5, con posesión, paciencia ‘dinámica’ y claridad de ideas, se insistía en campo rival cuando Cittadini firmó una gran jugada individual a la que le correspondió el premio de un try que él mismo transformó. Quebró la defensa con un amago y entró como cuchillo caliente en mantequilla para depositar el oval. El 7-0, seguido de brega en el centro del campo y pelea por tener el balón, se incrementó con otra jugada de calidad, juego colectivo, percutiendo la delantera, pero a la vez sin dejar ‘juego lento’, finalizada la acción con un golpe que URA Playcar elegió jugarlo en melé. Empuje, superioridad y segundo ensayo en el minuto 15.

Esta vez fue firmado por el ‘8’ en su mejor papel, oval en pie hasta ver el hueco tras la raya, imparable cuando huele el try un Lucas Melián que hizo bueno el trabajo de sus compañeros con el 12-0, acto seguido 14-0 en una transformación sencilla de Cittadini en la patada a palos. El panorama se había aclarado mucho, pero delante se tenía un gran rugby y mucha necesidad, sabedores los jugadores de CR Málaga de que era su último tren a la promoción de ascenso. Encomiable el conjunto visitante, no se vino en ningún momento abajo y comenzó a dominar el juego tras sacudirse el dominio y, ante todo, la eficacia de los cruzados. Un ataque muy bien llevado, con apoyos y rapidez de izquierda a derecha, descargando el balón entre sus jugadores en busca de encontrar la superioridad, dio de si una touche jugada a maul, defensa almeriense, pero al final no pudiendo parar la acometida para un ensayo de Padró en el minuto 25.

El 14-7 daba el toque de atención sobre lo que se sabía, la igualdad manifiesta de los dos equipos, y además se cometieron algunos errores que se pagaron caros. Uno fue de indisciplina, así sancionada por el colegiado sevillano Jorge Sáez, perdiendo el oval que se tenía en posesión, además en zona peligrosa, lo que no desaprovechó Málaga.

Así, en el minuto 32 igualó el encuentro con su segundo try, logrado en base de palos, otra vez con el ‘8’ Padró como protagonista final de un empuje colectivo y orden en las acometidas malagueñas. De estar muy tocado a levantarse y dominar. Visto lo visto, a Unión Rugby Almería Playcar le era exigible calma, la cual aplicó para volver a tener el partido controlado, si bien sin poder aproximarse a la anotación, por lo que se llegó al descanso con 14-14 y todo por decidir en una segunda mitad que estuvo accidentada y en la que Emiliano Calle mostró su clase.

En ese sentido, al poco del comienzo se produjo un parón por lesión de Facu Quiroga, que tuvo que ser sustituido, como muy al final sucedió con el ‘Mudo’ Zalazar, que salió del terreno de juego en camilla. Antes de la primera lesión, con Unión Rugby Almería Playcar buscando adelantarse de nuevo en el marcador, Cittadini eligió palos en golpe centrado, prueba inequívoca de que se veía que el duelo estaba muy cerrado, pero en la siguiente jugada CR Málaga – La Magdalena hizo lo propio, pasándose del 14-14 al 17-17 todo seguido. Los cruzados fueron a por todas y, mejorando notablemente en su touche, rozaron el ensayo en una de ellas, con apertura tras maul, juego en corto y el oval para Gonza Pérez, habitualmente letal, que prefirió quedárselo en lugar de abrir y al que se le escurrió en el momento más inapropiado. En todo caso era la antesala de algo importante, del tercer ensayo almeriense, haciendo muchas cosas para lograrlo.

De este modo, la pérdida originó una melé para Málaga, la cual se robó, seguida de un golpe que esta vez se eligió otra vez a melé a favor, sancionándose amarilla para el visitante Sánchez y, después, viéndose seguida de otra fue conducida con solvencia a try, fácil, de Lucas Melián. Era el minuto 62 y caía el 22-17, con mucho por jugarse y el todo por el todo de los visitantes. Esa acometida debía ser retenida por los cruzados, a los que se les presentó la ocasión de ampliar renta en un golpe que se falló a palos, lo que se repitió minutos después, despreciando la melé para asegurar puntos en una posición más ventajosa para el pateador. Ese 25-17 sería definitivo gracias a echarse el resto en defensa. En ella cayó Zalazar, resistiendo sobre la raya, en los estertores de un encuentro que antes se había afeado, patadas cruzadas y oficio en el placaje. A Málaga no le quedó ni la recompensa de un bonus defensivo que habría sido justo con su propuesta y su desgaste, mientras que URA Playcar cumplió su plan y sueña más, cuidando meticulosamente las medidas frente al contagio de la COVID, por cierto.

FICHA TÉCNICA:

Unión Rugby Almería Playcar (25): Nemo, Giardina, Fede, Mono, Quiroga, Zalazar, Gaveglio, Lucas Melián, Lamboglia, Cittadini, Méndez, Gonza Pérez, Damián Jurado, Chema y Emilio Arias. También jugaron Momia, Persa y Truman.

CR Málaga – La Magdalena (17): Altamirano, Javier Galacho, Quílez, Guerra, Stuven, Pyzysnki, Ginevra, Padró, Mauro Calle, Emiliano Calle, Campagna, Castro, Mosca, Sacconi y Moreno. También jugaron Sánchez, Rodolfo González, Pablo González, Paniagua, Bazán, Pereiro y Cardalliaguet.

Árbitro: Jorge Sáez. Expulsó temporalmente a Sánchez (min. 55) por parte de CR Málaga – La Magdalena.

Tanteo: 7-0, min. 5: ensayo de Cittadini transformado por él mismo. 14-0, min. 15: ensayo de Lucas Melián transformado por Cittadini. 14-7, min. 25: ensayo de Pardó transformado por Emiliano Calle. 14-14, min. 33: ensayo de Pardó transformado por Emiliano Calle. DESCANSO. 17-14, min. 45: patada de castigo transformada por Cittadini. 17-17, min. 46: patada de castigo transformada por Emiliano Calle. 22-17, min. 56: ensayo de Lucas Melián. 25-17, min. 71: patada de castigo transformada por Cittadini. FINAL.

Incidencias: Partido correspondiente a la octava jornada de la primera fase del Grupo C de División de Honor B, disputado en el Estadio Municipal de Rugby Juan Rojas con distancia de seguridad entre el medio milla de asistentes.