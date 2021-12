Economía Ampliar La Primitiva deja 471.000 euros a un almeriense domingo 19 de diciembre de 2021 , 18:55h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Un acertante de Almería recibirá 417.089,18 euros por un premio unitario de primera categoría (seis aciertos) en el sorteo de la Primitiva celebrado este sábado, según la información de Loterías y Apuestas del Estado. El boleto ha sido sellados en el despacho receptor de Loterías ubicado en la calle Joaquín Peralta, 11. También hay ganadores en Burgos y en Santa Cruz de Tenerife. De segunda categoría (cinco aciertos más el complementario) existen cinco ganadores de Piedra Buena (Ciudad Real), Manacor (Islas Baleares), Madrid, Ciudad Real y por el canal oficial de internet de Loterías. La combinación ganadora ha sido la formada por los números 32, 4, 27, 29, 3 y 45, con el 42 como complementario y el 2 como reintegro. La recaudación del sorteo ascendió a más de 11,45 millones de euros. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

