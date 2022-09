Sucesos Ampliar Herida grave una mujer en un incendio en Huércal Overa viernes 30 de septiembre de 2022 , 12:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Hay otros dos afectados Una mujer de 46 años ha resultado herida con quemaduras graves en el incendio declarado en un local de Huércal Overa (Almería) en el que se han visto afectadas dos personas más, un hombre de mediana edad y una anciana. Según ha informado el servicio de Emergencias del 112, el siniestro ha tenido lugar en la pasada madrugada y sobre las 4,00 horas, cuando varios vecinos llamaron para indicar que había un incendio en un local de la calle Colon, en un edificio de cuatro plantas. Inmediatamente, desde la sala coordinadora se activó a los bomberos, a la Guardia Civil, a la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061. Una vez en el lugar, los bomberos y los sanitarios confirmaron al 112 que tres personas habían resultado afectadas: una mujer de 46 años con quemaduras graves y un varón de 44 con una posible fractura en un brazo; ambos han sido trasladados al Hospital de la Inmaculada. Además, una anciana de 85 años ha tenido que ser atendida en el mismo lugar del suceso por una crisis de ansiedad. La Policía Local han indicado también que, de forma preventiva, se desalojó el edificio (16 viviendas) durante la intervención y que todos los vecinos pudieron volver a sus casas una vez finalizada. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

