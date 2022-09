OTRAS NOTICIAS Ampliar Qué necesitas para poner en marcha la web de tu empresa Escucha la noticia Si estás pensando en montar una página web para promocionar los servicios de tu empresa, tendrás que saber todo lo que necesitas para ponerla en marcha. En primer lugar, tendrás que registrar un dominio con el que tus usuarios puedan encontrarte en Internet. Lo normal es que apuestes por registrar el nombre de tu empresa, pero a la hora de buscar un dominio hay algunas cuestiones que debes tener en cuenta. Lo ideal es que hagas un listado con algunas posibilidades. Ten en cuenta que un buen nombre de dominio no incorpora ni números, ni guiones ni caracteres raros, es decir, huye de las ñ, las x y de cualquier otra cuestión que dificulte entender tu dominio y que sea recordado. Lo normal es apostar por extensiones de dominio como el .com y el .es. Pero en caso de que ya estén registrados, estate tranquilo porque hay otras opciones como el .net, el .online o el .shop, para tiendas online. No obstante, en caso de que el .com y el .es estén libres, coge esas extensiones. Si el nombre de tu empresa está cogido, una buena alternativa es añadirle tu palabra clave principal, por ejemplo frutería, zapatería, taller, etc. Busca las diferentes opciones en un buscador de dominios y registra las que más te convenzan. Contratar un hosting para alojar tu web A la hora de registrar el dominio, en muchos casos, conviene esperar porque al contratar el hosting , un elemento necesario para alojar tu web, suelen incluirte un dominio. Elegir el hosting es una tarea sencilla, pero muy importante, pues el hosting que elijas después afectará al rendimiento de tu web. Encuentras en el mercado diferentes planes de alojamiento web, y el precio va a depender fundamentalmente de los recursos de cada uno de esos planes. Para webs corporativas, con contratar un hosting compartido o un hosting WordPress en caso de que vayas a diseñar tu web en WordPress es suficiente. Eso sí, elige un hosting que siempre te dé la opción de escalar, porque como bien dice el dicho popular, lo importante no es como se empieza, sino como se termina. Es decir que lo normal es que en el momento en que estás diseñando tu web, un plan básico de hosting te sea más que suficiente, pero una vez que tu web vaya incrementando las visitas, seguramente te convenga pasarte a un plan más potente que te de más recursos e incluso, si tienes mucho, mucho tráfico, cambiar de hosting a un servidor vps. Puedes encontrar además hostings que te ofrezcan comenzar con una prueba gratuita. Es algo interesante porque así podrás comenzar a diseñar tu web sin costes y cuando la tengas ya terminado, pasarte a un plan de pago. Ten en cuenta que normalmente con tu hosting también obtendrás cuentas de correo, cambia ese correo de Gmail por uno profesional con tu dominio, quedarás mucho mejor y tu empresa dará una imagen mucho más profesional. 5 puntos clave en los que fijarte para contratar un hosting Contratar un hosting de calidad puede asegurarte una buena respuesta ante cualquier incidencia con tu página web, pero también va a influir en el rendimiento de tu sitio web. Una de las cuestiones más importantes a las que prestar atención es si el hosting ofrece un buen servicio de Soporte Técnico 24x7. Es cierto que nadie cuando está diseñando una web quiere pensar en el día en el que tenga un problema o una incidencia técnica con esa web. Pero ese día, tarde o temprano, llegará y cuando ocurra, contar con un hosting con un equipo de especialistas que te atiendan las 24 horas y en tu idioma, sin tecnicismos y sin ponerte trabas, será toda una alegría. De cara al posicionamiento de tu web, te conviene contratar un hosting que albergue los servidores en España, porque lo habitual es que el público al que te dirijas sea español. En caso de que no sea así, intenta siempre que los servidores estén alojados en el país de donde proviene tu principal público. Además, es conveniente que usen discos SSD en sus servidores, porque favorecen una velocidad de carga de la web mucho más rápida. Y eso Google lo premia. La seguridad es otro factor clave que hace que un hosting tenga más valor que otro. En este sentido, muchos hostings ofrecen ya en sus planes certificados de seguridad SSL Let’s Encrypt instalados. Esto te evita muchos quebraderos de cabeza, así que valora este punto. Y valora también el hecho de que incluya un buen sistema antimalware y antihackeos. Los ciberataques se han multiplicado en los últimos años, y contar con un hosting que trabaje bien la seguridad, es importante. Pero por encima de todo, lo primordial es que el proveedor cuente con un equipo detrás que te dé confianza, que te ofrezca facilidades y, sobre todo, que ante cualquier incidencia o problema con tu web, no te dejen solo. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)