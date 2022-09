Las obras del AVE entre Murcia a Andalucía están en situación "dramática"

viernes 30 de septiembre de 2022 , 13:10h

Retrasos denunciados por "Quiero corredor", que es la plataforma impulsada por el empresariado murciano y andaluz

El movimiento 'Quiero corredor' impulsado por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) para reivindicar la implantación del Corredor Mediterráneo ha señalado este viernes los "retrasos" que se han producido en la conexión mediante Alta Velocidad entre Murcia y Andalucía a través del AVE que conectará la Región con Almería.

"Estamos quizás en el sitio más dramático", ha manifestado ante los medios al respecto el director de AVE, Diego Lorente, quien ha acudido el acto territorializado diseñado por la entidad empresarial en Almería donde bajo el lema 'Welcome to Almería, tierra lejana olvidada por el ferrocarril", ha estado acompañado de representantes institucionales y empresariales, entre ellos el presidente de Grupo Cosentino, Francisco Martínez-Cosentino, y el fundador de Senator Hotels & Resorts, José María Rossell.

Lorente, quien ha recordado que en noviembre se volverá a chequear el estado de las infraestructuras ligadas al Corredor, ha expresado sus "dudas" sobre el ritmo de los trabajos que se dan en el tramo entre Almería y Murcia pese al compromiso del Gobierno para que las obras estén finalizadas en 2026. "Se han comprometido y esperemos que así sea", ha indicado.

No obstante, el director de la organización empresarial ha incidido en la "desconexión de Almería con Granada", que les "preocupa muchísimo" ya que inicialmente no se prevé ejecutar obras en este tramo hasta que la conexión con Murcia esté finalizada, lo que a su vez, retrasará la conexión con Algeciras (Cádiz).

Del mismo modo, ha reconocido que las obras hacia el tramo norte van "avanzadas" aunque existe un "gran cuello de botella" en el túnel pasante de Valencia, que "en estos momentos es un cul-de-sac". "Imagínense que se vaya nutriendo de mercancías y personas hacia arriba pero que allí tengamos el nuevo semáforo de Europa", ha añadido.

"La sociedad civil se ha hartado, se ha cansado de muchas promesas, muchos retrasos y se ha puesto manos a la obra", ha asegurado Lorente, quien ha afirmado que a las reivindicaciones ya efectuadas en Valencia, Murcia y Almería, con la recreación la entrada a un poblado del "lejano oeste", seguirá otra acción en Cataluña en las próximas semanas; todo ello previo a un "gran acto" que se celebrará en Barcelona por quinto año consecutivo.

El acto, al que ha acudido la alcaldesa de Almería, María Vázquez, y el portavoz de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha incidido nuevamente en la situación "catastrófica" que supone para las exportaciones y el turismo la falta de un corredor ferroviario que busca "completar una España que se ha diseñado de infraestructura radial". "Cuanto más conectados y mejor conectados estemos, más oportunidades tendremos", ha indicado Lorente.

Fernández-Pacheco ha dado las gracias a AVE en nombre del Gobierno andaluz por la iniciativa para "reivindicar" una infraestructura que es "fundamenta" para "el desarrollo de España" ya que permitirá vertebrar el territorio de manera "correcta y ordenada", lo que va a suponer una "garantía de progreso" para provincias como Almería, cuyas principales actividades son la exportación de hortalizas, mármol y el turismo.

"La movilidad es fundamental y Almería cuenta con un hándicap importante a la hora de competir con otros territorios", ha reconocido el también consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, quien ha insistido en la unión de todos para "reivindicar en positivo" de cara a que "se cumplan los plazos previstos para que se liciten las obras" y se ejecuten.

Las acciones de reivindicación para conseguir el AVE almeriense continuarán en octubre por parte de 'Objetivo Almería AVE' a través de un acto lúdico-reivindicativo en Oasys Minihollywood. El presidente de Grupo Cosentino ha dado las gracias además a los empresarios valencianos por "la fuerza" que imprimen en sus reivindicaciones.

SOTERRAMIENTO DE ALMERÍA

Preguntado por las negociaciones para diseñar y financiar entre Gobierno, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Almería la segunda fase del soterramiento de las vías del tren en la ciudad de Almería, que supondrán la entrada de la Alta Velocidad en la capital, Fernández-Pacheco ha destacado el compromiso "inquebrantable" de la Junta con las infraestructuras ferroviarias.

"El Ayuntamiento de Almería adelantó ya los recursos necesarios para esa obra y me consta que en los próximos días habrá reuniones entre Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Gobierno para alcanzar un acuerdo", ha indicado el portavoz del Ejecutivo autonómico, quien no ha podido precisar si desde el Gobierno andaluz se ha previsto ya una reserva de financiación similar a la efectuada por el Consistorio para acortar plazos en la licitación de obra.

Así, Fernández-Pacheco ha insistido en que si bien el modelo se encuentra prácticamente definido, la cuestión de la financiación aún "no está cerrada" pese a que, inicialmente, se esperaba poder licitar la obra antes de la segunda mitad del año. "Lo importante es que los compromisos se cumplan, que sean justos, que velen por el interés general y en eso va a estar la Junta", ha dicho.

Fue el pasado mes de agosto cuando el Pleno del Ayuntamiento de Almería aprobó en sesión extraordinaria la aportación de ocho millones para financiar la segunda fase de las obras de integración ferroviaria en la ciudad que, según se ha desveló durante el debate, contará con una aportación de fondos europeos de 75 millones de euros que tendrán que estar ejecutados en 2026 para evitar que las administraciones implicadas --Gobierno, Junta y Ayuntamiento-- los pierdan y tengan que aumentar sus cuantías.

El convenio que deben suscribir las partes en el seno de la sociedad Almería Alta Velocidad (AAV) está aún en fase de borrador y no será hasta octubre --una vez pasado septiembre-- cuando se rubrique, por lo que desde el Ayuntamiento solicitó a Adif Alta Velocidad que una vez que tenga el proyecto básico de la obra, que prevé 30 meses de trabajos, "lance la licitación para que no se demore" el trabajo y así no poner "en jaque" esos 75 millones.

La obra cuenta con un presupuesto estimado de 216 millones de euros que, según el preacuerdo comentado desde el grupo socialista, reparte las cargas en 180 millones de euros (80 por ciento) que dependerán de Adif y 22,5 millones de euros (10,44 por ciento), de la Junta de Andalucía, mientras que el resto corresponde al Consistorio capitalino.