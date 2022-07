Sucesos Ampliar Herido grave un varón tras precipitarse de una obra en Fondón jueves 30 de junio de 2022 , 20:50h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ha sido trasladado al hospital del Poniente Un varón, del que no han trascendido más datos, ha resultado herido grave esta tarde tras sufrir una caída en una obra en la localidad almeriense de Fondón, según informa Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta. El Teléfono 112 ha recibido minutos antes de las 17:00 horas una llamada que alertaba de que un obrero se había precipitado de unos seis metros en la calle Agua. Rápidamente, desde el centro coordinador se ha movilizado al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Guardia Civil. Fuentes del Instituto Armado han informado de que el herido realizaba trabajos de encofrado en una edificación cuando se ha caído de forma accidental. Las mismas fuentes han indicado que el trabajador presenta varias fracturas y que ha sido trasladado al hospital del Poniente con pronóstico grave. La sala coordinadora ha informado del suceso a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

