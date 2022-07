Provincia Adra continúa con el baldeo para terminar con la suciedad jueves 30 de junio de 2022 , 18:59h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Este plan se extenderá durante todo el verano y alcanzará un gran número de calles y plazas tanto del núcleo urbano como de las barriadas El Ayuntamiento de Adra continúa con el plan de baldeo intensivo en distintas calles de la ciudad, con el fin de reforzar las labores de limpieza que se realizan de forma habitual por parte de los servicios municipales, para lo que se ha organizado un dispositivo especial. Este plan ha comenzado ya se ha desarrollado en las calles San Nicolás, Fenicios, Asturias y Ánfora durante las primeras jornadas de baldeo. Este miércoles y jueves, las labores se han realizado en las calles Neptuno, Sirenas, Poseidón, Jumilla, Guadix, Perceval y Zurbarán. Estas acciones se extenderán durante todo el verano y llegarán a un gran número de calles y plazas del casco urbano y barriadas. Las próximas acciones están previstas para el próximo miércoles, 6 de julio, en calle Ulises, Travesía Ulises, calle Dionisos y Paseo Navegantes; y para el jueves, 7 de julio, en calle Greco, calle Miró, calle Ingenio y Paseo de los Tristes. Para facilitar las labores del servicio de Limpieza Urbana, el estacionamiento no estará permitido en las vías mientras duren las labores de baldeo en ellas y así poder terminar con los restos de calima y suciedad a lo largo y ancho de la calzada. Para informar a la ciudadanía, se está procediendo a la señalización e información en coordinación con Policía Local, así como su difusión en las redes sociales del Ayuntamiento. Estas actuaciones forman parte del refuerzo en materia de limpieza que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Adra, para el que se han incorporado una quincena de personas durante la época estival con el objetivo de intensificar las tareas de limpieza de todo el municipio y, especialmente, las playas. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

