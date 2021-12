Sucesos Ampliar Herido por quemaduras un hombre de 58 años al arder su vivienda en Vélez-Rubio sábado 04 de diciembre de 2021 , 09:53h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Otras dos personas han sido desalojadas de la vivienda que ha quedado inhabitable por el fuego Un hombre de 58 años de edad ha resultado herido por quemaduras al arder su vivienda esta madrugada en la localidad almeriense de Vélez-Rubio, según informa Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta. El fuego se originó a las 2.26 horas en una casa de planta baja en la calle Barranco de Vélez-Rubio. En el interior, se encontraban tres personas, una de las cuales tuvo que ser rescatada por los agentes de Policía Local. El afectado, de 58 años de edad, presentaba quemaduras por lo que fue trasladado por la ambulancia al Hospital de La Inmaculada. Además, dos mujeres han sido desalojadas de la vivienda y han pasado la noche en casa de unos familiares ya que la vivienda se encuentra en estado inhabitable. Según informaron Protección Civil, del interior del inmueble rescataron también varios perros, uno de ellos muerto. Hasta el lugar se desplazaron, alertados por el centro coordinador 112, Guardia Civil, Bomberos del Consorcio del Levante Almeriense, Policía Local, los servicios sanitarios de la Junta y Protección Civil de Vélez-Rubio. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

