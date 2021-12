Opinión Almería es Navidad Diego Cruz Más artículos de este autor Por sábado 04 de diciembre de 2021 , 09:56h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia No hay ninguna duda de que la Navidad es la época más mágica del año. Por eso, desde el Ayuntamiento de Almería estamos trabajando para que estas fechas nos sirvan para volver a conectar con las cosas que de verdad importan, como es la ilusión de los niños, las reuniones en familia, la alegría de compartir buenos momentos…, manteniendo como principal máxima la responsabilidad y la prudencia, siempre aconsejables y más en los tiempos que corren. La Navidad en Almería va a ser espectacular. Una Navidad participativa, tradicional y tecnológica por igual, en la que vamos a recuperar actividades que tuvieron que suspenderse el pasado año por la pandemia. En total, más de medio centenar de propuestas hasta el próximo 5 de enero con las que podamos volver a llenar las calles de Almería, los bares, las tiendas y los restaurantes, eso sí, con sentido común y respetando las normas sanitarias que ya todos conocemos de sobra. Habrá actividades para todos. Tendremos un pequeño parque de atracciones en el muelle de Levante del Puerto. También se podrá visitar la Feria Sabores Almería, que se celebra en colaboración con Diputación, y el Mercado Navideño, con casi 80 casetas de corte tradicional, repartidas entre la Rambla y en el Paseo de Almería. Además, como otros años, desde el 16 de diciembre habrá una pista de hielo en el Mirador de la Rambla, aprovechando la cercanía de las vacaciones escolares, y tendremos algunas sorpresas que no vamos a desvelar aún, como el gran encendido de la iluminación extraordinaria el próximo martes, día 7, o el posterior espectáculo de fuegos artificiales en ‘La Ballena’. La Navidad es un tiempo repleto de tradiciones y todas ellas seguirán desarrollándose en la programación del Ayuntamiento. El Belén Municipal, que ha preparado este año la Hermandad del Prendimiento, lo encontramos de nuevo en el Museo de la Guitarra ‘Antonio de Torres’. Tradiciones que vuelven tras su ausencia el pasado 2020, como la Noche de las Candelas, que se celebrará el la víspera de Nochebuena, el 23 de diciembre. Y, por supuesto, la Cabalgata de Reyes, que volverá a llenar de ilusión nuestras calles. También habrá una amplia programación cultural entre la que se encuentra, cómo no, ‘El Mesías’ de la Orquesta Ciudad de Almería. Como veis, tenemos una programación tan extensa que animo a los almerienses a descargarse el programa, disponible en la web municipal www.almeriaciudad.es, y a vivir intensamente esta época del año. ¡Feliz Navidad! Diego Cruz Rockero y concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería 18 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)