Herido un parapentista en Pechina tras sufrir una caída en la Sierra Alhamilla domingo 21 de noviembre de 2021 , 19:41h







Un parapentista ha sido trasladado al Hospital Torrecárdenas tras resultar herido en la tarde de este domingo en Pechina (Almería) al sufrir una caída.



Según informa en un comunicado Emergencias 112, un ciudadano avisó del suceso, ocurrido en la zona de los Baños de Sierra Alhamilla. El alertante indicó que se encontraba en el suelo y precisaba asistencia sanitaria.



De inmediato, la sala de emergencias activó a los Bomberos, a la Guardia Civil, a la Policía Local, a los servicios sanitarios de la Junta, al Centro de Control de Tránsito Aéreo y al de Coordinación y Rescate.



La Guardia Civil ha confirmado que subieron al herido con ayuda de los bomberos. Según fuentes sanitarias el afectado es un varón de 55 años que ha sido trasladado al Hospital Torrecárdenas.

