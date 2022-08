Sociedad Herramientas para ahorrar en casa Escucha la noticia La situación económica en casa es una de las principales preocupaciones de las familias y el ingenio en la búsqueda de fórmulas para ahorrar se dispara. Las ofertas en la cesta de la compra, los trucos para gastar menos energía o el uso de comparadores de tarifas del hogar como Kolondoo son acciones habituales que tienen el objetivo de reducir el gasto mensual. Si bien hay una serie de costes que se asumen sin la posibilidad de ser reducidos, como pudiera ocurrir con el pago de la hipoteca, hay un amplio margen de ahorro en muchos servicios y productos básicos. La clave es realizar un estudio previo sobre las necesidades que hay en casa y tener paciencia para encontrar las opciones que resultan más económicas. La energía es un recurso imprescindible cuyo coste ha aumentado de forma significativa durante los últimos años. La electricidad es necesaria para vivir en unas condiciones dignas, así que, si el objetivo es reducir la factura mensual, resulta fundamental buscar ideas que alcancen esta meta. Existen distintos tipos de factura de la luz, que se adaptan a las diferentes necesidades presentes en los hogares españoles. Una buena idea es coger el papel de los últimos recibos y analizar en qué momento del día se produce un mayor consumo para elegir la tarifa más económica de acuerdo a esos hábitos. Esto debe ir acompañado por un ahorro en el consumo, que se puede obtener por varías vías. En verano, cuando el calor aprieta, es recomendable generar corrientes de aire, sin olvidar que las ventanas se deben proteger con cortinas a fin de que la radiación solar no impacte de forma tan directa en la casa. Durante los meses más fríos el objetivo es lo opuesto, así que, en este caso, la idea se centra en crear espacios lo más reducido posible. No dejes puertas ni ventanas abiertas, pues el calor se dispersa. La gasolina es otro elemento necesario que ha experimentado un importante aumento en su coste. El descuento aplicado por el Gobierno se puede quedar corto, así que merece la pena navegar por Internet para conocer las promociones adicionales que ofrecen las principales compañías, ya que el precio final se reduce. La descarga de la aplicación o la solicitud de la tarjeta de fidelización son procesos que se cumplimentan en unos pocos minutos y que pueden ayudar a obtener un notable ahorro. La importancia de utiliar un comparador de tarifas Tanto para la energía o el gas como en el caso de la telefonía móvil e Internet, que son otros de los gastos fijos en un hogar; el acceso a comparadores especializados es una buena idea cuando se busca el objetivo del ahorro. Kolondoo es uno de los portales más reconocidos en este sector y un recurso muy útil para encontrar las mejores tarifas de los suministros más importantes del hogar como son la fibra, la luz o el gas. El usuario accede a su sitio web y elige en lo que quiere ahorrar. Este servicio no solo realiza una comparación de precios, ya que también ofrece un asesoramiento gratuito que ayuda al usuario a elegir aquel producto que mejor se adapta a sus necesidades. Además, se puede contratar directamente con ellos, algo muy importante para aquellos que buscan rapidez, tranquilidad y confianza. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)