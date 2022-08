Sociedad Cómo prepararse para una entrevista de trabajo Escucha la noticia Si has recibido una llamada para tener una entrevista laboral, es muy probable que te encuentres un poco nervioso. Pero, no te preocupes, recuerda que el hecho de que te hayan llamado para una entrevista, demuestra que tu carta de presentación y tu CV han dejado una buena impresión, si no es tu caso recuerda que puedes usar el generador de experiencia laboral. Ahora que se han interesado por ti, llega el momento de la entrevista, puede ser una situación un tanto estresante. Por ende, lo mejor es ir preparado, y así asegurarnos que vamos a superar los nervios, antes de que comiencen las preguntas de entrevistas. Lo primero que hay que hacer es conocer a la empresa, es decir, tenemos que investigar todo lo posible sobre la empresa que nos va a entrevistar. Con esta información vas a conocer si tus valores se alinean con los de la compañía. Además, con esta información demuestra al entrevistador que eres una persona seria, responsable y preparada. Una buena forma de descubrir esto es entrando en la web de la empresa, y desde allí puedes leer sus informes y newsletters (si las tienen). De igual forma, revisa un poco su estructura interna, metas a largo plazo y su filosofía. Por otro lado, es necesario estar bien preparado, ten en cuenta que, si bien las entrevistas virtuales han flexibilizado nuestra forma de vestir, al presentarse ante un futuro empleador la imagen que presentamos es muy importante. Entonces, la elección de colores, accesorios, la postura y los gestos hablan bastante sobre nuestra personalidad. Por lo que debemos intentar que sean compatibles con lo que queremos ofrecer. Recuerda que, si es una entrevista de trabajo virtual, los objetos que están al alcance de la vista también son importantes. Por otro lado, es importante que des a conocer tus intereses, tu entrevistador quiere saber quién eres a nivel profesional y personal. Por lo que, si eres amante de la escritura, fotografía, actividades deportivas, etc., puedes mencionarlo durante la entrevista. De este modo, el entrevistador puede empatar de mejor forma las habilidades con las que cuenta para la vacante solicitada. Otro factor importante, es mostrar seguridad, y es que sabemos que, en ocasiones, una entrevista laboral puede ser estresante, sobre todo cuando se trata de una posición que realmente queremos obtener. Recuerda que mostrar nerviosismo es un signo natural de emoción, pero también se puede interpretar como falta de preparación. Debido a esto antes de comenzar, respira profundamente y sé tú mismo. Luego al presentarse, sonríe y da un ligero apretón de manos que exprese tu seguridad. Además, evita perder el contacto visual, ten en cuenta que todos estos elementos generan empatía y demostraran interés hacia tu entrevistador. Por otro lado, tienes que ser respetuoso, no hay motivo para preocuparte si estás preparado con la suficiente información del puesto al que quieres aplicar, muy probablemente todo salga bien. Tienes que tener en cuenta que los entrevistadores suelen evaluar tu nivel de confianza y actitud positiva, debido a que son activos que permitirán diferenciarte de los demás aspirantes. Entonces no tienes que mostrarte impositivo o arrogante, debido a que una personalizada de este tipo demuestra baja empatía y poca preocupación por el otro. Otra buena forma de estar preparado para una entrevista de trabajo es mencionar la forma en la que podrías mejorar tus áreas de oportunidad. Recuerda que hablar de uno mismo y explicar tus fortalezas son aspectos fundamentales que tienes que destacar en una entrevista. Sin embargo, nadie es bueno en todo, por lo que tienes que mencionar las áreas en las que puedes mejorar, finalizando con el camino que emprenderás para poder cumplir esta tarea. Muchas veces se comete el error de ocultar ciertos defectos de forma positiva, o bien hacer una descripción poco concreta. Esto te hace ver poco auténtico, y más que describirte de una forma positiva, termina provocando desconfianza ante los reclutadores. Por último, habla de tus objetivos profesionales y haz preguntas. Tienes que compartir las metas que quieres alcanzar en caso de conseguir la oportunidad laboral. En cuanto a hacer preguntas, esto evita que parezcas desinteresado. Algunas preguntas que puedes hacer al entrevistador son como llego a la empresa, qué aspectos son los que más le gustan, al igual que algunas sugerencias para tener éxito en la compañía Valora esta noticia 0 ( 0 votos)