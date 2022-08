Capital El PP reafirma su apoyo a "Los Coloraos" miércoles 24 de agosto de 2022 , 15:14h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Javier A. García destaca la "brillantez" del orador El presidente del Partido Popular de Almería, Javier A. García, y el secretario general Ramón Fernández-Pacheco, han participado hoy junto a la alcaldesa en funciones de la ciudad, María Vázquez, parlamentarios, diputados, senadores y concejales del Ayuntamiento de Almería en el acto de celebración del 198 aniversario del homenaje a los Mártires de la Libertad ‘Los Coloraos’ que ha tenido lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento y cuyo pregón ha corrido a cargo del abogado urbanista Ginés Valera. García Molina ha destacado la brillantez del orador Gines Valera que ha recordado la historia de los 22 liberales constitucionalistas que desembarcaron en Almería hace 198 años con la intención de levantar a sus habitantes contra el régimen absolutista de Fernando VII y restaurar el sistema constitucional. Tras la lectura del pregón el presidente y el secretario del PP almeriense han participado en la tradicional ofrenda floral frente al ‘Pingurucho’, columna conmemorativa en honor a estos 22 liberales que finalmente fueron apresados y fusilados. Con este solemne acto que cada año se celebra el 24 de agosto los almerienses han vuelto a reafirmar su compromiso con los valores de la defensa de la libertad. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

