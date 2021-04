Herrera: “Díaz ha emprendido un tour por Andalucía en beneficio propio”

sábado 10 de abril de 2021 , 13:09h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

El portavoz del GPP de Economía, Empresas, Conocimiento y Universidades, Ramón Herrera, exige más vacunas a Pedro Sánchez y que no siga escondido durante la pandemia





El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la comisión de Economía, Empresas, Conocimiento y Universidades, Ramón Herrera, ha lamentado esta mañana que la todavía líder del socialismo andaluz, Susana Díaz, haya emprendido “un tour por Andalucía en beneficio propio en lugar de trabajar por los andaluces y arrimar de una vez el hombro”.



En rueda de prensa en Almería, Herrera ha recordado que “lo único que pretende Díaz con este tour es buscar los apoyos que no tiene en su partido para volver a ser candidata a la Junta de Andalucía”, e insistió

en que “lo que debería hacer es ayudar al Gobierno de Juanma Moreno y trabajar por los andaluces en lugar de trabajar para ella misma”.



Respecto a la campaña de vacunación contra el coronavirus, el parlamentario popular aseguro que “Andalucía es la comunidad que más vacunas pone, porque vacuna que llega vacuna que se pone”. Por el contrario, lamento que el Gobierno de Pedro Sánchez no consiga más vacunas dado que “está escondida durante esta pandemia” y se está comportando “como si fuera el CEO de una empresa como Ali-Express” dado que cuando nos llegan “lo hacen tarde y de forma escasa”, critico Herrera.



Quiso pone en valor el “enorme trabajo” que sí se está desarrollando desde el Servicio Andaluz de Salud pero “reclamamos y exigimos contar con más vacunas de las que no llegan”.



Criticó también a Sánchez por anunciar ya el fin del estado de alarma sin tener preparado un plan alternativo, por lo que desde el Partido Popular se exigió nuevamente una conferencia de presidentes para así establecer un plan alternativo a partir de 9 de mayo próximo. Y recordó que Pablo Casado “ya ofreció hace un año un plan que pasaba por la modificación de una ley orgánica pero desde el Gobierno de Sánchez se

hizo oídos sordos y ahora no encontramos con este problema”.



Herrera no quiso olvidar tampoco “el éxito” de la subasta y emisión de deuda que se ha realizado por parte de la Junta de Andalucía, “que es la primera que se desarrolla desde que gobierna el PP porque Sánchez lo impidió el pasado año”. Aseguró que “ha sido muy positivo” porque se ha logrado emitir mil millones de euros de los cuales el 75% ha sido comprado por inversores extranjeros.



“Esto es una prueba más de la confianza que genera la situación económica en Andalucía y al trabajo bien realizado. Ahora se cumplen las tres reglas de gasto, algo que no ocurría con el anterior gobierno socialista”, finalizó.