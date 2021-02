Venzal: "La Ley contra el Fraude busca impedir casos de corrupción como los del PSOE"

El parlamentario andaluz del Partido Popular de Almería, Pablo Venzal, ha destacado este domingo que gracias al impulso del Gobierno andaluz, la comunidad contará con una norma que establece medios de prevención y de control efectivos contra la corrupción, "un paso más para demostrar que la llegada del PP a la Junta ha supuesto la regeneración democrática de una administración desvirtuada por décadas de gobiernos socialistas".



En un comunicado, Venzal ha explicado que la Ley contra el Fraude busca impedir que en el futuro "se repitan los escándalos de corrupción que salpicaron la etapa de gobierno del PSOE en Andalucía, como los casos de los ERE, Faffe e Isofotón". De esta forma, ha añadido, "se pone fin a una corrupción institucionalizada que el PSOE había normalizado".



En este sentido, Venzal ha manifestado que "el Gobierno de Juanma Moreno ha conseguido en dos años que, gracias a sus medidas de regeneración y a la ética que en todo momento ha protagonizado su labor ejecutiva, los casos de corrupción dejen de ser portadas diarias en los medios de comunicación".



El parlamentario almeriense ha recordado que "tanto Susana Díaz como María Jesús Montero, durante su etapa en el Gobierno andaluz, frenaron la Ley contra el Fraude asegurando que el Consultivo había emitido un informe desfavorable", algo que "sólo era una mera excusa", puesto que "ese mismo Consejo Consultivo no ha encontrado obstáculo alguno a nuestro proyecto contra la corrupción".



Venzal ha explicado que una vez que se tramite esta Ley, no podrán desempeñar puestos de altos cargos personas encausadas judicialmente o condenadas por delitos relacionados con la corrupción u otros delitos dolosos castigados con penas graves o que conlleven inhabilitación. Además, se modifican aspectos referidos a la compatibilidad con la administración del patrimonio personal y familiar y se contempla la posibilidad de los altos cargos de participar en entidades sin ánimo de lucro o en actividades no retribuidas que resulten de interés social o cultural.