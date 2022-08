Hilando Títeres desplegó su magia en la Fiesta Infantil de CSIF

Un año más, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, ha celebrado la Fiesta Infantil de Feria en su caseta tradicional, en el recinto de la Vega de Acá. El evento reunió a cerca de 200 niños y niñas, la mayoría de ellos hijos e hijas y familiares de afiliados, de todas las edades. En concreto, en esta décimo sexta edición, los protagonistas fueron las marionetas de la compañía Hilando Títeres, y la obra ‘Soliluna’.

Así, los pequeños asistentes y sus familias pudieron disfrutar de la historia de Aran y Verdi, dos particulares personajes que no logran entenderse, por lo que surge el desencuentro entre ellos. De esta manera, en la historia los protagonistas descubren que son necesarios una variedad de procesos, prácticas y habilidades diseñadas para afrontar estos conflictos de manera individual e interpersonal. Un viaje por el que niños y mayores aprenden a entender el conflicto, posibilitando el pensamiento creativo para manejarlos y resolverlos de forma justa y no violenta. La obstinación de Aran y Verdi generaron ayer la reflexión en los niños y las niñas sobre cómo los conflictos pueden desembocar en violencia si no se tratan de una manera constructiva y como el conflicto, es una parte de la vida que puede usarse como oportunidad de aprendizaje y crecimiento personal por parte de todas las personas.

Tras la obra de títeres, los cerca de 200 niños y niñas que se han dado cita en la Fiesta Infantil, ha podido degustar una riquísima merienda. El presidente de CSIF Almería, Juan Fernández Cabezas, quiso poner en valor este clásico evento de la caseta tradicional del sindicato en las tardes de Feria, que cumplía, tras los dos años de parón, 16 ediciones y que hacia las delicias de familias y niños con actividades divertidas y muy entrañables. “Como siempre, el Área de Acción Social de la central sindical se esfuerza, año tras año, en sorprender y entretener a las familias que también forman parte activa de este sindicato, tal y como dictamina el compromiso de CSIF dentro de nuestra responsabilidad social corporativa como agente social”, ha concluido el presidente.