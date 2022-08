Almería Mitma contrata la remodelación del enlace entre la A-7 y la A-92 en Viator viernes 26 de agosto de 2022 , 15:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Por 32,12 millones de euros el contrato Mejorará la capacidad del nudo al resolver los movimientos entre las autovías A-7 y A-92, con origen-destino Almería, Murcia y Granada, mediante ramales directos.

También supondrá una mejora de la seguridad y de la funcionalidad en el enlace entre las citadas autovías.

Madrid, 26 de agosto de 2022 (Mitma) El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha formalizado, por un importe de 32,12 millones de euros (IVA incluido), el contrato de obras para la ejecución del proyecto “Remodelación del enlace entre la Autovía del Mediterráneo (E-15/A-7) y la Autovía A-92 en Viator”, en la provincia de Almería. El enlace actual entre las autovías E-15/A-7 y A-92 se configura mediante una tipología de diamante con glorieta inferior, existiendo como único movimiento directo el Granada-Málaga, mediante un ramal segregado. En dicha glorieta conectan la carretera A-1000 de la Junta de Andalucía, el acceso a la Base Militar La Legión y la autovía A-92 con dirección a Granada. El nudo presenta actualmente perturbaciones en su funcionamiento ocasionando en horas punta la formación de largas colas de espera en el tronco de la A-7, principalmente en el movimiento Almería – Granada y en menor medida en el movimiento Murcia-Granada. La actuación mejorará la capacidad del nudo al resolver los movimientos entre las Autovías A-7 y A-92, con origen-destino Almería, Murcia y Granada mediante ramales directos, que tendrán una longitud total conjunta de 4,96 km, dotándolo de una mayor capacidad y mejorando su nivel de servicio. Asimismo, se rediseñan los cuatro ramales del enlace actual adaptándolos a la nueva situación, definiendo los movimientos de la A-7 y A-92 con Viator (Carretera A-1000). Un aspecto importante de estas obras es la ejecución de estructuras, habiéndose proyectado: Seis pasos superiores de carreteras.

Un paso inferior de camino.

Cuatro pasos inferiores tipo bóveda.

Cuatro muros de hormigón.

Un muro de suelo reforzado.

Asimismo, se han incluido todas las actuaciones ambientales establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental, entre las que destacan el jalonamiento perimetral, barreras de retención de sedimentos, medidas de defensa contra la erosión, un programa específico de localización, trasplante y repoblación de la especie Thimus Hyemalis (Tomillo Salsero) y la integración paisajística de la obra, así como barreras acústicas para reducir las afecciones. Esta actuación incidirá en una mejora de la seguridad vial de las carreteras de la Red de Carreteras del Estado en la provincia de Almería.

