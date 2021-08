Capital Homenaje a Javier Verdejo en el 45 aniversario de su asesinato El asesinato de Javier Verdejo fue monitorizado por 10 embajadas de EEUU, la OTAN y la UE viernes 06 de agosto de 2021 , 11:20h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia 45 años después del asesinato del joven almeriense Javier Verdejo por fuerzas policiales cuando hacía una pintada pidiendo "Pan, trabajo y libertad", colectivos como Nación Andaluza, PCPA. IZAR y el Centro Andaluz del Pueblo Javier Verdejo, vuelven a recordar la impunidad del crimen. Habrá dos jornadas, y la primera será es viernes día 6, con una marcha nocturna que saldrá a las diez de la noche desde la Plaza Miguel Naveros, y la siguiente el viernes 13, y será una concentración en ese mismo punto, donde habrá teatro y música. Este es el comunicado de las entidades convocantes: Dentro de los actos que anualmente los colectivos convocantes vienen realizando en homenaje a Javier Verdejo, el próximo viernes 6 de agosto se realizará una marcha nocturna que comenzará en la Plaza Miguel Naveros, lugar donde fue asesinado Javier Verdejo hace 45 años, hasta el Palmeral.



La marcha dará comienzo a las 20,00 horas y reivindicará el recuerdo de un joven almeriense que murió asesinado por un disparo de la Guardia Civil cuando hacía una pintada en una pared cercana a la playa de San Miguel con el texto inacabado de “Pan, Trabajo y Libertad”. Su vida y su lucha nos reafirman en la idea de una “transición” que se hizo a costa de la juventud revolucionaria. Una “transición” que se basó en la impunidad del aparato franquista para asesinar a todos aquellos que se oponían a una transición dirigida desde el franquismo. La disyuntiva entre reforma y ruptura democrática llevó a unos (PSOE, PC) a los palacios del poder mediante la aceptación de un modelo político que garantizaba el mantenimiento de los privilegios franquistas y el control del Estado por los herederos políticos del dictador, y a otros a ser asesinados y represaliados.



En estos momentos donde la burguesía ha decidido volver a sacar al fascismo para contrarestar las protestas sociales de la clase trabajadora, es más necesario que nunca recordar a aquellos jóvenes de la “transición” al neo franquismo, que dieron su vida por un cambio real sin franquismo y sin franquistas. El ejemplo de Javier Verdejo es una guía para la juventud andaluza que en estos momentos debe decidir su futuro entre el sometimiento al Estado y a sus instituciones o a luchar por una sociedad más justa e igualitaria.



Pan Trabajo y Libertad. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.