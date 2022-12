Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Homenaje al fotógrafo deportivo Felipe Ortiz domingo 11 de diciembre de 2022 , 20:40h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento de Almería se ha sumado a él La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, y el concejal de Deportes, Juanjo Segura, han participado este domingo en el homenaje al fotógrafo Felipe Ortiz en el Complejo Deportivo Rafael Andújar de la capital almeriense. La alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez, desde El Zapillo, junto a Felipe Ortiz ha trasladado que "estamos orgullosos de poder acompañarte en este homenaje, en tu barrio, donde tanto fútbol has visto a lo largo de tu vida". En esta línea, ha anunciado a través de un comunicado que el Ayuntamiento "le otorgará el Escudo de Oro de la ciudad por su contribución a esta ciudad, inmortalizando escenas de la vida y del deporte". Por su parte, Felipe Ortiz ha agradecido al Ayuntamiento "por estar durante esta jornada conmigo, estoy muy orgulloso y agradecido por el homenaje, creo que no me lo merezco, pero es algo que lo deciden los amigos y familia". De esta forma, ha manifestado con notoria emoción que, "en la infinidad de homenajes en los que he hecho fotografías, se ha terminado con un beso al cielo porque a la persona que se rinde homenaje no está entre nosotros, yo tengo la satisfacción de disfrutarlo en mi tierra, con vosotros". Así, Ortiz ha sentenciado dando "las gracias al Ayuntamiento, la alcaldesa María del Mar y al concejal de Deportes, Juanjo, por haber venido". En el partido se han enfrentado Veteranos Rojiblancos al equipo Amigos de Felipe Ortiz. La idea de este homenaje nació de los Veteranos UD Almería con la finalidad de "realizar un partido que sirviera como reconocimiento a un hombre que forma una pieza fundamental de la historia del fútbol de Almería", según ha destacado el Ayuntamiento. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.