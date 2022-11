Síganos en Telegram: Gratis e inmediato ANDALUCÍA Ampliar Hospitales andaluces estrenarán en sus pantallas la película de Disney ‘Desencantada’ facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los menores ingresados podrán visualizarla en sus habitaciones o en salas habilitadas Varios hospitales andaluces se han sumado al estreno de la nueva película de Disney, ‘Desencantada’. Desde mañana, los menores ingresados podrán visualizarla junto a sus familias en las pantallas de sus habitaciones o en salas habilitadas en los centros hospitalarios. En concreto, se sumarán al estreno los hospitales Virgen de las Nieves, Poniente, Virgen del Rocío, Costa del Sol, Virgen Macarena, Reina Sofía, Torrecárdenas, Valme, Antequera y Motril. Los hospitales andaluces se suman así a esta iniciativa en la que participan hospitales infantiles de España y Portugal con el objetivo de que los niños ingresados puedan disfrutar también del estreno de este film. Como en ocasiones anteriores, gracias a Italfarmaco, la tecnología con el servicio de streaming de Disney+ y de Quantium y la coordinación de todo este dispositivo desde los hospitales, es posible ofrecer este estreno. Sobre ‘Desencantada’ ‘Desencantada’ es la secuela de la película ‘Encantada’, de 2007. Es una comedia romántica de fantasía musical animada y de acción en vivo producida por Walt Disney Pictures y dirigida y coescrita por Adam Shankman. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

