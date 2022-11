Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

La negociación de presupuestos marcará la diferencia entre Burgos y Cazorla

jueves 17 de noviembre de 2022 , 13:31h

El concejal no entiende que tuviese que renunciar a ser cabeza de lista de Ciudadanos

Rafael Burgos, concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Almería, y ya oficialmente candidato a la Alcaldía por esta formación en las elecciones municipales de mayo de 2023, no entiende que tuviese que renunciar a esa oferta de su partido, tal y como ha asegurado su ya excompañero Miguel Cazorla, que considera una “traición” que aceptase.

Burgos, en un encuentro con los medios para explicar las líneas generales de la propuesta programática en la que están trabajando los naranjas de cara a las municipales, solo ha hablado de Cazorla respondiendo a preguntas de los periodistas, y ha recordado que fue el partido que eligió el candidato, y que el aviso telefónico les llegó en mitad del último pleno, primero a su entonces compañero —que salió para atender la llamada— y luego a él mismo. Después de aquello quedaron en hablar, y lo hicieron al día siguiente en el despacho de Ciudadanos en el Consistorio, y ahí Cazorla le dijo que debía renunciar a la propuesta, porque el candidato a la Alcaldía debía ser él. Ha recordado también, que en ese mismo momento le ofreció ir en la candidatura, y que Cazorla lo consideró una "humilláción" como él mismo dijo en rueda de prensa al día siguiente.

También ha reconocido que no se esperaba una reacción tan virulenta en lo personal contra él —a quien ha calificado de “traidor” en adelante en sus intervenciones—, y ha marcado distancias con su modelo de trabajo, aunque sin mencionarlo directamente. En concreto, ha hecho mucho hincapié en el trabajo de equipo —"yo no sé de todo aunque sea el portavoz, por eso me dejo asesorar" ha dicho— y en el realismo a la hora de negociar, poniendo como ejemplo los presupuestos de la capital —ya ha mantenido una reunión con la alcaldesa María Vázquez sobre este asunto— asegurando que si la idea era el cumplimiento de las mociones de Cs aprobadas desde 2015, “no habría nunca presupuestos”, añadiendo que el PP “no nos necesita” pero que es bueno que éstos sean fruto de acuerdos y consensos, pero “siendo realistas”.

Según ha desvelado el actual portavoz municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Almería el miércoles se produjo un primer encuentro con la alcaldesa de la capital para abordar los presupuestos municipales de 2023. “En esta nueva etapa vamos a tener un talante dialogante y negociador por el bien de Almería, de manera que si quieren el apoyo de esta formación deberán hacer un esfuerzo para incluir nuestras propuestas liberales”, ha declarado Burgos. Para finalizar ha aclarado que "todas nuestras propuestas vinculadas a los presupuestos deben ser realistas y realizables”.

Preguntado sobre las posibilidades de Cs de cara a las municipales por su propia situación, pero también por la dispersión de candidaturas que habrá —más allá de si Cazorla presenta o no la suya—, Burgos ha reconocido que aunque el momento no sea bueno, cree que “hay espacio para un centro liberal que representamos”, pero que efectivamente, al haber tantas opciones políticas como se auguran, obtener el primer concejal costará muchos votos, y eso beneficia a los grandes partidos y perjudica a los pequeños, “pero nosotros vamos a salir a ganar”.