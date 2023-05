Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Ampliar Hospitalizados cuatro heridos en un accidente de tráfico en la N-340 en Almería capital miércoles 03 de mayo de 2023 , 13:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Cuatro personas de entre 26 y 44 años de edad han precisado traslado hospitalario tras resultar heridas en un accidente de tráfico registrado en la madrugada de este miércoles en la N-340 a su paso por Almería capital, según informa el servicio unificado de Emergencias 112 Andalucía. Un aviso recibido minutos antes de las 05.30 alertaba de un accidente con dos turismos implicados a la altura de la Fuente de los Peces. Hasta el lugar del siniestro se han desplazado, movilizados por el 112, efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061 y de la Policía Local. Los servicios sanitarios han atendido a dos mujeres de 44 y 28 años y a dos hombres de 28 y 26, que han sido evacuados al Hospital Torrecárdenas, sin que hayan trascendido más datos sobre su estado. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

