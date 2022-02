Opinión Hoteles, políticos y ecologistas Moises Palmero Aranda Más artículos de este autor Por domingo 13 de febrero de 2022 , 20:27h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia A Paca le quemaron el buzón, la amenazaron de muerte, le rayaron el coche, y la insultaron con toda clase de improperios, los clásicos y los inventados. Al final se marchó de su pueblo, El Gordo, porque era un suplicio y llegó a temer por su vida. Ese fue su castigo por defender el medio ambiente con las leyes existentes ante los promotores y los políticos de la Junta de Extremadura que autorizaron la construcción de un complejo urbanístico en la Isla de Valdecañas y que, tras 15 años de proceso judicial (aún no ha terminado), el Tribunal Supremo ha ordenado demoler por completo, no parcialmente como dictó TSJEx en 2020, sentencia que Ecologistas en Acción recurrió y en la que han vuelto a darle la razón. Ahora viene la hipocresía al hacer referencia al coste del derribo, y el perjuicio a la economía local de los pueblos afectados. La demolición costará unos 33 millones de euros a los extremeños, más las indemnizaciones pertinentes, sobre unos 110 millones, a los promotores y propietarios que compraron un chalet de lujo en un Espacio Protegido, y no urbanizable, declarado Zona de Especial Protección para las Aves e incluido en la RED Natura 2000. Dineral que se hubiesen ahorrado si cuando los malvados, insensatos y amargados ecologistas (así los han llamado estos días en algunos medios) avisaron, al comenzar el proyecto, de que estaban cometiendo un delito ambiental. Su respuesta fue la soberbia y el cambio de uso del suelo aprobado por los dos partidos mayoritarios en ese momento, PP y PSOE, en la Junta de Extremadura. En vez de cumplir las leyes europeas, intentaron modificar las locales a su antojo para sortear el escollo que se les presentaba y salvar un proyecto que se anunció con una cena a todos los vecinos para que lo apoyasen. Lo peor de este caso, que recuerda al indestructible Algarrobico de Carboneras, es que quienes se saltaron la ley, no van a ser castigados. El presidente Fernández Vara, que en 2007 comenzó el proyecto, no será inhabilitado por no haber sabido interpretar las leyes, o por haberlas malinterpretado, o por haberlas ignorado. Que los ecologistas sepan de leyes más que nuestros políticos es algo que nos debería dar que pensar y preocupar. Pero eso da igual, porque primero hacemos, disparamos, destruimos y luego, si alguien denuncia, aguanta las presiones, los chantajes y las amenazas, pues ya veremos como lo solucionamos. No solo hay que derribar de inmediato las construcciones ilegales, sino que hay que pedir responsabilidades a quien firma los proyectos sabiendo que van en contra de la ley, y si no lo sabían, por su incompetencia y negligencia. En Andalucía está semana hemos asistido a las declaraciones del Presidente Moreno Bonilla donde anuncia que va a legalizar 1.400 ha de cultivos que están secando los acuíferos de uno de los Parque Nacionales más importantes de toda Europa. Y lo hace a pesar de las discrepancias de los agricultores legales y de las advertencias del Ministerio de Transición Ecológica y de la Comunidad Europea de que lo que está haciendo no va a ser aprobado de ninguna de las maneras porque es ilegal y sería sentenciar el P.N. de Doñana ¿No habría que castigar al señor Moreno por ir pasado de “revoluciones verdes” antes de cometer un ecocidio? A él, y a todos los socialistas que se han abstenido por miedo a perder votos locales. A todos los que se saltan la ley, sabiendo que lo están haciendo, habría que inhabilitarlos. Y a nivel local, tenemos el hotel de Genoveses en el P.N. de Cabo de Gata que tiene enfrentado a la Junta de Andalucía, que ha autorizado su construcción, y al Ayuntamiento de Níjar que considera que no debe dar la licencia oportuna para empezar las obras, pero que al final, su alcaldesa le reconoce a los ecologistas, tendrá que hacerlo porque no puede arriesgarse a que los jueces le den la razón a la Junta y haya que indemnizar a los propietarios. ¿No sería más inteligente, más práctico y más barato, que la justicia se pronunciase antes de dar las licencias, de empezar las obras, de saltarse las leyes, de destruir el medio ambiente? Ganaríamos en credibilidad y seguridad, pero no, hay que esperar a que todo esté hecho y que una valiente como Paca no sucumba a las presiones de codiciosos constructores y políticos ¿incapaces, corruptos, negligentes? que consideran que por ostentar el poder pueden hacer lo que les dé la gana. Gracias a todas las Pacas y Pacos por no rendiros, por hacer cumplir las leyes, por defender vuestros pueblos, por dejar en evidencia a Goliat. Moises Palmero Aranda Natural de El Ejido, Almería. Licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad de Almería. Desarrolla su trabajo en el mundo de la Educación Ambiental desde la Asociación El árbol de las piruletas, donde ha utilizado la literatura como una herramienta más de sensibilización. Moises Palmero Aranda Natural de El Ejido, Almería. Licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad de Almería. 