Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Hoy viajan los agricultores a Motril Juan Torrijos Arribas Más artículos de este autor Por miércoles 14 de febrero de 2024 , 06:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Leía durante el pasado domingo un titular del señor Juan Antonio Lorenzo, secretario provincial de los socialistas almerienses, en el que dejaba caer que los agricultores almerienses que protestan están cercanos a Vox. Supongo que no se refiere a los que hoy van al Puerto de Motril. Estos van de la mano de Coag, Upa y Asaja, y claro, para el líder socialista que fuera alcalde de Serón (nos podría contar, por cierto, que hizo durante su mandato con el entorno de Las Menas, que ahora reivindica y pide para el municipio el actual alcalde), los problemas que hoy reivindican deben ser distintos a los que vienen defendiendo los que llevan saliendo a las carreteras desde hace una semana. Para el señor Lorenzo los anteriores agricultores están cercanos a Vox. ¿Nos está queriendo decir que los productos que defienden son de Vox, los tomates son de Vox, así como los corderos, las vacas y los cerdos son también de la gente de Abascal? ¿Los que hoy van a Motril son de los suyos, están cercanos al Psoe, los tomates son de su marca, los pimientos igual, como los calabacines y demás productos? El ir hoy a Motril a protestar está bien, hay que ir a defender la agricultura. Estos son los nuestros, debe pensar y decir el preboste socialista. ¡Por nuestros tomateros, nuestros tomates y nuestros calabacines! Estos agricultores tienen derecho, y hay que apoyarlos, pero lo que hacían los cercanos a Vox hace unos días no, los tomates de ellos deben ser como decía la francesa, recuerdan, los melones y la sandías por el mismo camino deben ir, como las cabras o las lechugas de estos hombres. Los cercanos a Vox, según se desprende del señor Lorenzo, no deben ser defendidos. Sus artículos, sus tomates, sus vacas deben estar marcados porque ellos están cercanos a un partido político. ¿En Serón, su pueblo, los ganaderos y los secaderos de jamones son del Psoe o de Vox? ¿Y a los jamones, los chorizos, y las butifarras que elaboran también les pone usted etiqueta política? ¿Hay unos jamones del Psoe y otros de Vox? ¿Tienen sabores distintos? ¡País! Cada vez cuesta más trabajo entender a esta clase política que se asoma a las páginas de la prensa. Son los líderes de un partido en Almería, con mando en el gobierno de la nación, que ha mandado durante más de 35 años en la Junta de Andalucía, y que es seguro que volverá al poder, y se les nota un sectarismo increíble, incluso contra los productos que dan de comer a los ciudadanos. No lo sabía, pero en Almería, según Lorenzo, los agricultores que protestaban ayer eran cercanos a Vox, los que lo hacen hoy en Motril deben ser cercanos al Psoe, por lo que hay que entender que entre los tomates que nos comemos, los hay del Psoe y de Vox. Ojo con comer tomates de Vox, ojo con los del Psoe ¿A qué partido de los dos le damos el premio de los Raf? ¿Y del Pp no hay ninguno? El Pp nacional anda en estos días muy preocupado por el of de record en Galicia, esperemos que pase el próximo domingo y nos digan algo serio sobre el campo, ¿y el Pp de Almería? Javier Aureliano sigue disfrutando de los éxitos de la feria de Berlín. Dejemos que aterrice. Juan Torrijos Arribas Periodista 80 artículos Todos los firmantes