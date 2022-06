Sociedad Ampliar Huawei Watch GT 3: Miradas de Beau Ideal Escucha la noticia El Huawei Watch GT 3 es una poderosa propuesta para aquellos que desean un reloj inteligente principalmente para el seguimiento del bienestar y la forma física; así es como se separa de la gama watch GT3 de configuración superior. Amor a primera vista: Dimensiones (46 mm): 45,9 (diámetro) x 11 mm (grosor)

Tamaños de carcasa: alternativas de 46 mm o 42 mm

5ATM resistente al agua (hasta 50 ms)

Correa de liberación rápida de 22 mm

Caja de acero cromado

Unidad de peso: 42,6 g Si hay algo que se puede afirmar sobre la nueva generación de relojes inteligentes centrados en el ejercicio físico de Huawei, es que son realmente más atractivos. En ese sentido, tienen un aspecto y un acabado que no obtienes de la mayoría de los fabricantes de tecnología adicionales. Aunque muchos parecen relojes planeados primero como piezas de tecnología, los de Huawei parecen relojes reales. Posiblemente, la elisión justa de esa regla es el GT Runner ficticio, liviano y colorido, que se instaló un par de meses después del GT 3. Monitor: Pantalla AMOLED circular de 1,43 pulgadas (variante de 46 mm)

Resolución de 466 x 466 píxeles

Harmony OS 2.1 De alguna manera, la pantalla AMOLED completamente circular en el Watch GT 3 se encuentra entre las pantallas de reloj inteligente más beneficiosas en este momento en el mercado. Debido a su excelente nivel de comprensión, color y brillo, solo se ve bien todo el tiempo. El contrapunto también es alto, lo que significa que puede leerlo claramente en bastante, en cualquier condición. Seguimiento de la condición física: Detector verde 5.0

HR/SpO2/seguimiento de siesta

Indicador de potencia en funcionamiento

Programas avanzados en ejecución Si hay un área de salto para la serie Huawei Watch, es en el estado físico y el seguimiento del entrenamiento. No solo por las capacidades de hardware del reloj en sí, sino también por la versatilidad de la salud de Huawei y sus funciones. Aunque Huawei cuenta con aproximadamente más de 100 modos de entrenamiento, en realidad son los corredores los que aprovecharán al máximo el reloj de Huawei. Rendimiento y batería: CPU ARM Cortex M, 4 GB de memoria, 32 MB de RAM

Batería de 14 días (edición de 46 mm)

Carga sin cables La mayoría de los relojes inteligentes se averiarán después de aproximadamente 36 horas sin su cargador de batería. Básicamente, eso significa que debe cargarlos todas las noches, lo que, a su vez, también significa que no puede usarlos para rastrear su siesta. Sin embargo, los relojes de Huawei son variados. Una batería completa en el Huawei Watch GT 3 lo atrapará durante aproximadamente 2 semanas con una carga completa como se utiliza en su modo normal de reloj inteligente. Eso se resuelve en el uso justo con la pantalla siempre encendida, y no son algunas llamadas de duración de la batería imposibles de alcanzar. Es una impresión honesta. Para resumir: En muchos sentidos, el GT 3 tiene mucho más sentido que la gama superior Watch 3. Tiene una batería de larga duración, es tan bueno como un rastreador de actividad física, si no el mejor, y también cuesta poco. Sería perfecto si tuviera aplicaciones amigables de terceros, pagos sin contacto y música en ejecución. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)