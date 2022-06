Sociedad ¿Cuáles son las características del Huawei MateBook X Pro? Escucha la noticia La computadora portátil insignia de Huawei está de vuelta en el mercado de gama alta y el Huawei MateBook X Pro para el año 2022 es mejor que siempre, gracias a una multitud de actualizaciones. Después de mucho tiempo de estar casi completo, el X Pro sigue siendo el mismo, no del todo en ese lugar, solo principalmente en modos diferentes que antes. La duración de la batería sigue siendo un problema, por ejemplo, y debemos lamentar directamente la privación del puerto USB-A auténtico. Diseño de construcción: Esbeltamente más grande pero aún así de lujo

Cubierta de la cámara web en el bisel

Solo USB-C Con todo, el MateBook X Pro es como una computadora portátil. Es todo el tiempo. Varios punteos en el patrón dan como resultado algunas desviaciones significativas de la experiencia. Con una pantalla más grande, posiblemente no sea una curiosidad que la computadora portátil sea un poco más densa que antes, simplemente un poco delgada con 1,38 kg. También es un poco más compacto con 15,5 mm, y solo que esto no es evidente. Teclado y panel táctil: Trackpad Free Touch más grande con nuevos movimientos

El mismo teclado fantástico, menos la cámara web Como se mencionó anteriormente, el panel táctil ahora se despliega hasta el borde de la computadora portátil, envolviéndose cerca de la muesca para abrir la tapa, como en el MateBook X. Esto no solo le brinda más espacio para trabajar, simplemente también solo se ve realmente de lujo. Pantalla y altavoces: Pantalla más excelente con una frecuencia de actualización de 90 Hz

Funcionamiento de color superior

Entre los mejores sistemas de audio en cualquier portátil La pantalla del nuevo X Pro puede ser más significativa que antes. Simplemente el 0.3in adicional que lo hace 14.2in no cambia la vida. Especificaciones y rendimiento: Solo un solo modelo

Aún así, no hay GPU dedicada

Buen desempeño en general En un universo donde las computadoras portátiles pueden tener infinitos SKU diferentes, el MateBook X Pro es refrescantemente simple. Aunque tal vez sea demasiado simple, con un solo modelo disponible en el lanzamiento, si desea un chip o capacidad de memoria por separado, entonces difícil. Duración de la batería y carga: Mayor batería de 60Wh

La antigüedad sigue siendo un problema

Carga rápida de 90W Una desventaja real del X Pro del año anterior fue la duración de la batería. Lo primero que ha hecho Huawei para llamar a esto permite un cargador de batería más desenfrenado: otra oportunidad, junto con la pantalla avanzada de frecuencia de actualización. Sistema de software: Windows 11 precargado

Nuevo panel de control de Huawei

Sistema 'Super Device' ligeramente molesto Como esperaría para una computadora portátil nueva en 2022, la X Pro viene con Windows 11 precargado. Aun así, hay más que decir sobre el sistema de software, ya que Huawei agrega una variedad de cosas además del sistema operativo de Microsoft. Precio: Todavía no tenemos los precios completos y los datos de lanzamiento del MateBook X Pro 2022; Sabemos que tendrá un precio de 1.899€. Ese es el precio del año pasado, por lo que podemos anticipar que la computadora portátil costará alrededor de £ 1,599 en el Reino Unido. Veredicto: Con su combinación de especificaciones, el X Pro tiene mucho de un centro de negocios, y posiblemente ahorrar batería hará que sea un compañero fantástico para la oficina o la mudanza.