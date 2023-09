Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Diputación Ampliar Huécija vuelve a ser capital de la música de percusión martes 12 de septiembre de 2023 , 18:35h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El municipio de Huécija (Almería) volverá a ser este fin de semana la capital nacional de la música de percusión gracias al Encuentro de Batucada 'Samba Desert'. La vicepresidenta, Almudena Morales, la alcaldesa Ana María Vizcaíno, y los representantes de Kalima du Samba han mantenido un encuentro para ultimar los últimos detalles de esta cita que se celebra del 14 al 16 de septiembre. Morales ha felicitado al municipio de Huécija "por su apuesta por la Cultura y la Música". "Este fin de semana se celebra la segunda edición. El año pasado fue un evento inédito en la provincia y fue un éxito rotundo. Estoy segura de que esta segunda edición también lo será gracias al crecimiento que ha experimentado en número de talleres, actividades y batukadas", ha indicado. Morales ha trasladado, asimismo, invitación "a todos los almerienses a disfrutar de la Cultura y de la Música en el interior de la provincia". Por su parte la alcaldesa ha explicado que 'Samba Desert' supone una cita que el año pasado salió "a la perfección" y que este año "va más allá de la batucada para ofrecer también talleres de iniciación y formación". "Es un encuentro para disfrutar del arte de la percusión y aprender de él. Os invito a que visitéis el pueblo este fin de semana y disfrutéis del Encuentro Nacional de batucada", ha dicho. Por su parte, desde la asociación Kalima du Sambla han detallado que se trata de un encuentro nacional de música con percusión que ha dado un paso más ofreciendo actividades de iniciación y formación. "Además, hay actividades para niños y diferentes talleres. Vamos a concentrarlo todo para que aquel que no tenga ni idea sobre la percusión pueda conocer todo sobre el mundo de la batucada", ha señalado. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Noticias relacionadas Diputación aprueba obras para un futuro jardín botánico en Senés y de saneamiento en Huécija