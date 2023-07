Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Diputación Ampliar Diputación aprueba obras para un futuro jardín botánico en Senés y de saneamiento en Huécija miércoles 05 de julio de 2023 , 12:45h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Junta de Gobierno de la Institución Provincial ha aprobado la licitación de actuaciones para la futura construcción de un jardín botánico en Senés, y el arreglo de las calles Portería y Ricardo Asensio en Huécija La Junta de Gobierno de la Diputación de Almería ha dado luz verde a la licitación de obras que embellecerán y mejorarán calles de las localidades de Senés y Huécija. Concretamente, la actuación aprobada contempla trabajos para la consolidación de muros y mejora del entorno para la futura construcción de un jardín botánico en Senés y el arreglo de las calles Portería y Ricardo Asensio en Huécija contribuyendo al embellecimiento de estos espacios de ambos municipios. La inversión prevista por la Institución Provincial en el cómputo total de ambas obras se aproxima a los 200.000 euros que redundarán en estas actuaciones que responden a una demanda de los consistorios y los vecinos de los dos municipios. El diputado de Fomento en funciones, Antonio J. Rodríguez, ha puesto de relieve que este tipo de actuaciones resultan cruciales para el día a día de los municipios y sus vecinos, de forma especial para los más pequeños y que cuentan con menos recursos y, como ha señalado, “la colaboración institucional que hace posible estos proyectos es una máxima para la Institución Provincial como ayuntamiento de ayuntamientos”. En Senés la consolidación de muros y de la mejora del entorno se llevará a cabo en una parcela que se ubica en el casco urbano entre las calles María Villalpando y la calle Calvario. En este punto se procederá a la consolidación del talud del terreno de la parcela para su estabilización en la zona limítrofe con las parcelas colindantes, y la habilitación de este entorno para la futura construcción de un jardín botánico que incentive el turismo en la localidad. El Ayuntamiento de Senés quiere transformar la parcela de terreno baldío en un jardín botánico de especies autóctonas. Éste pretende ser un atractivo turístico adicional que invite a visitar el municipio. Esta transformación de la parcela se consigue básicamente ejecutando un itinerario peatonal, en cuyo margen se establecerán zonas habilitadas para la plantación de especies vegetales autóctonas. El itinerario peatonal, que cumplirá con los requisitos mínimos de accesibilidad, se llevará a cabo mediante un pavimento de hormigón revestido con piedra de pizarra. Este itinerario tendrá en uno de los márgenes una rigola de hormigón para la recogida del agua superficial, también revestida con piedra de pizarra. En el otro margen se instalará una barandilla metálica de protección de las caídas. En Huécija, en la calle Portería que conecta la calle Real con la calle José Juan Ramírez Andrés se va a ampliar la red de saneamiento existente con un nuevo ramal en la calle José Juan Ramírez Andrés de 43 metros de longitud. Se repondrá el pavimento de tipo adoquín dando continuidad al de la calle Portería. En la calle Ricardo Asensio la única actuación que se prevé es el desvío de la conducción de saneamiento existente, que actualmente ya no discurre bajo viales públicos. Dentro de las actuaciones que serán necesario llevar a cabo en la calle se tiene que realizar la reposición de los servicios afectados, como tapas de pozos de registro o arquetas de servicios, así como fachadas de edificaciones que se pudieran ver afectadas por las labores de demolición. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Noticias relacionadas Carcía destaca los cambios que se han producido en Huécija con la alcaldesa Huécija contará con un nuevo acceso