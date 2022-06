Sociedad Ampliar ¿Humor, o terror? Aquí tienes dos espectáculos para decidir Escucha la noticia ¿Prefieres el humor, o el terror? ¿Cómo lo pasas mejor? ¿Tal vez ambos, pero según en qué momento? Pues te lo ponemos fácil. Si están en Valencia y alrededores, lo más próximo es el humor, pero si estás en Barcelona y su entorno, tienes más cerca el terror, pero oye, un viajecito tampoco le viene mal a nadie. Comenzamos con la propuesta de El Circo de los Horrores, que presenta Bacanal, el nuevo espectáculo que da continuidad a ‘El Manicomio de los Horrores’, que a su vez lo hacía del primero, y que se titulaba como el propio grupo. Pero también recordarás Manicomio, o Cabaret Maldito, o Apocalipsis. Dirigido y creado por Suso Silva, Premio Nacional de Circo en 2003, fusiona el teatro de vanguardia, el circo contemporáneo y el cabaret más salvaje -sus inconfundibles sellos de identidad-, en el que prima el terror psicológico y el humor ácido y grotesco. En este caso es el mismísimo Lucifer quien ejerce de maestro de ceremonias ofreciendo lujuria y placer al público asistente. Puedes verlo en Barcelona y comprar las entradas en este enlace. Bacanal podrá verse en el Port Vell del 11 de mayo al 12 de julio. Que no te va el miedo y ni el desenfreno acrobático y sexual, pues en Valencia tienes “El sentido del humor: Dos tontos y yo”, y para que vayas conociendo el nivel, has de saber que cuenta entre sus protagonistas a Florentino Fernández, José Mota y Santiago Segura, que se suben juntos al escenario para fabricar risas durante 90 minutos. Las entradas están ya disponibles en este enlace, y podrás disfrutarlo en el Teatro Olympia, con la garantía de que no va a defraudarte un espectáculo que demuestra que las reflexiones más serias se pueden hacer con sentido del humor, y que el buen humor comienza por no tomarse en serio a uno mismo ni al mundo que le rodea… Nunca había estado los tres en un escenario juntos, pero acumulan experiencia a raudales tanto en la televisión como en el cine. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)