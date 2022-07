Economía Hungría y Rumanía cogen fuerza como importadores almerienses sábado 09 de julio de 2022 , 17:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Extenda-Andalucía Exportación e Inversión Extranjera ha organizado una misión comercial de empresas hortofrutícolas desde el pasado 4 de julio y hasta hoy, día 8, a Rumanía y Hungría, dos mercados europeos que ofrecen interesantes oportunidades para los exportadores andaluces, ya que sus compras de frutas y verduras en todo el mundo rozaron los 2.000 millones de euros en 2021. Con esta acción, Extenda contribuye a reforzar el liderazgo nacional de Andalucía en estas exportaciones, que en el primer cuatrimestre de 2022 alcanzan los 3.204 millones de euros en ventas a todo el mundo, un récord histórico gracias a registrarse un crecimiento del 12,6% respecto a los primeros cuatro meses del año anterior. Además, es la primera comunidad exportadora a ambos mercados del este de Europa, con interesantes perspectivas de crecimiento, ya que se encuentran en el TOP 20 de destinos de las ventas andaluzas. En este contexto, el objetivo de esta misión comercial organizada por Extenda ha sido potenciar la presencia de los productos de empresas andaluzas hortofrutícolas para que ganen cuota de mercado en ambos países, mediante una agenda de reuniones con importadores rumanos y húngaros con los que poder establecer nuevas relaciones comerciales. El consejero delegado de Extenda, Arturo Bernal, recordó que “Andalucía es un referente internacional en el sector hortofrutícola, con cifras históricas que año tras año demuestran que nuestras empresas no tienen techo, al rozar ya casi la mitad de las ventas de toda España al mundo entero (47%), algo que sólo es posible por la calidad y la capacidad de innovar constantemente de nuestra agroindustria, cuyos alimentos son sinónimo de calidad”. “Acciones como esta misión comercial –abundó Bernal—, permiten a las empresas andaluzas abordar nuevos mercados emergentes dentro del continente europeo, que además valoran de forma muy positiva los alimentos y bebidas españoles y andaluces en particular; mercados más lejanos dentro del continente europeo pero con un amplio potencial para expandir nuestra red de clientes internacionales”. En este sentido, el consejero delegado de Extenda destacó que “Rumanía es el segundo país más grande de Europa del Este, cuyas compras de frutas y verduras en todo el mundo se han incrementado un 22% en los últimos cuatro años, hasta los 1.293 millones de euros en 2021; mientras que Hungría es un mercado con casi 10 millones de habitantes, hasta el punto de aumentar sus compras de frutas y verduras un 24% en el último año, llegando a los 638 millones, lo que evidencia que ambos destinos necesitan proveedores de calidad que sean capaces de atender su alta demanda de su población”. Dos mercados, un mismo objetivo: crecer Las empresas participantes en la misión comercial organizada por Extenda han desarrollado una intensa agenda de reuniones de máximo interés para establecer nuevas sinergias comerciales con importadores de frutas y verduras frescas con posiciones muy consolidadas en ambos mercados. Así, la empresa granadina Caparrós Nature desarrolló toda su agenda de contactos en el mercado húngaro, donde mantuvo reuniones con Cropfood Tesz, productora e importadora que forma parte de un importante holding del país; Zabosfa, la mayor empresa húngara integradora de frutas y verduras de la región de Csongrád; Gava-Hundría KFT, que cuenta con un nuevo almacén en Hungría desde el que presentan servicio no sólo en el mercado húngaro, sino en Croacia y Eslovenia; o Ráduly Familia, que trabaja como proveedor de tiendas, supermercados y el sector horeca. Por su parte, la compañía almeriense Fresh European Cargo centró su plan de trabajo en Rumanía, donde ha tenido la oportunidad de reunirse con Samira SRL, especializada en la distribución de fruta y verdura fresca para retail y horeca; Aloeactiv, importadora hortofrutícola; Algida Center, que compra anualmente 60.000 toneladas de cítricos y otras frutas para cadenas de supermercados; Select Fruits, uno de los mayores importadores de Rumanía, que suministran a cadenas de supermercados y a tiendas especializadas; Carrefour, que ha duplicado su presencia en el país tras hacerse con 89 supermercados Billa; o Deco Frutch, que es la mayor empresa del sector en Rumanía. La organización de esta acción por parte de Extenda será cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea a través del P.O. FEDER de Andalucía 2014-2020, dotado con una contribución comunitaria del 80%, o cualquier otro Programa Europeo susceptible de cofinanciar esta acción. Un sector exterior consolidado El hortofrutícola andaluz es un referente internacional, de forma que Andalucía es la primera comunidad exportadora con unas ventas al exterior históricas en el primer cuatrimestre de 2022, al sumar 3.204 millones de euros, un 12,6% respecto al mismo periodo del año anterior. Se trata de un sector que en sólo cuatro meses ha aportado un superávit récord a la balanza comercial andaluza de 2.858 millones de euros. Los productos que Andalucía exporta son principalmente tomates, con 438 millones, el 13,7%, con un alza del 26,2%; seguido de pepinos y pepinillos, con 345 millones, el 10,8% y una subida del 37%; dátiles, higos y piñas, con 185 millones, el 5,8%; cítricos, con 163 millones de euros, el 5,1%; y lechugas, con 100 millones, el 3,1% y un alza del 17,1%. Almería suma más de la mitad de las ventas de toda Andalucía y más de una cuarta parte de todas las de España, con 1.710 millones de euros, el 53% del total y un alza del 14,8% en este periodo; a la que siguen Huelva, con 856 millones de euros, el 26,7%, que sube un 19,2% respecto a los primeros cuatro meses de 2021; y Granada, con 188 millones de euros, con el 5,9% y un alza del 8,8%. En cuarta posición se encuentra Málaga, con 187 millones de euros, el 5,8% del total; seguida de Sevilla, con 156 millones, el 4,9% y un incremento del 3,9%; Cádiz, con 62 millones, el 1,9% del total de las ventas; Córdoba, con 42 millones, el 1,3%; y Jaén, con 2,4 millones, que sube un 5,5%. Europa es el principal destino de las exportaciones de frutas y hortalizas andaluzas. En primer lugar se encuentra Alemania, con 965 millones de euros, el 30% y un alza del 14,4%; seguida de Francia, con 456 millones de euros, el 14,2% que sube un 4,8%; y Reino Unido, con 428 millones de euros, el 13,3% y un aumento del 4%. En cuarto lugar está Países Bajos, con 388 millones de euros, el 12,1% y una subida del 19,6%; seguidos de Italia, con 149 millones, el 4,6% y un incremento y ascenso del 4,6%; Polonia, con 145 millones, el 4,5% y un alza del 22,3%; Bélgica, con 89 millones, el 2,8% y un aumento del 23,4%; Suiza, con 77 millones de euros, el 2,4%, un 0,5% más; Portugal, con 70 millones, el 2,2%; y Austria, con 67 millones, el 2,1% que es el mercado que más crece del TOP 10, con un alza del 53%. Hungría, que se encuentra dentro de los veinte primeros destinos de las ventas andaluzas, en concreto, en el puesto 18, con un récord de 18,4 millones de euros en el primer cuatrimestre de 2022, gracias a un crecimiento del 21,7% respecto a los primeros cuatro meses del año anterior, de forma que Andalucía es líder de ventas de frutas y hortalizas en el mercado húngaro. Igualmente, la comunidad andaluza lidera el ranking de ventas hortofrutícolas a Rumanía, decimo noveno mercado de sus exportaciones, con 14 millones de euros y un ascenso del 20,8% respecto al mismo periodo del año anterior. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

