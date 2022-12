Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital I Love Shopping vuelve a llenar de moda el Mercado Central viernes 16 de diciembre de 2022 , 09:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Es el noveno desfile que organiza Navarro Pasarela con el apoyo del Ayuntamiento de Almería con el objetivo de promocionar la moda y el comercio local almeriense El Mercado Central de la capital ha acogido este jueves la novena Pasarela 'I Love Shopping' organizada, una vez más, por Navarro Pasarela en colaboración con el Ayuntamiento de Almería, con el objetivo de incentivar las compras navideñas en estas fechas cercanas a la celebración de las fiestas, y apoyar la moda y el comercio local. Por su improvisada pasarela se han podido contemplar los productos de los comercios y negocios de Almería. Esta cita es una apuesta del Área de Promoción de la Ciudad y Comercio para revitalizar el comercio de cercanía, "el de toda la vida". Junto a la frutería que diariamente ofrece los mejores productos o la carnicería y pescadería de confianza, se ha realizado este vistoso desfile de moda. El concejal delegado, Jesús Luque, ha asistido a este evento indicando que "es una actividad que ya se ha asentado en el programa que el Área de Comercio realiza anualmente para dinamizar las compras en los comercios locales". Igualmente, Luque ha añadido que "la actividad se une a otras tantas comerciales que se han realizado estos días como el Ecomercado o el I Love Chollo, todas ellas con el objetivo de animar a los almeriense a comprar en el comercio de cercanía". Sin lugar a dudas, una cita con la moda en la cual los comercios locales han mostrado sus productos y género para que estas Navidades tanto almerienses como visitantes apoyen al tejido empresarial y realicen ahí sus compras navideñas.

Participantes en el evento Los negocios y diseñadores que han participado en esta cita han sido: Complementos Brao, Le Petit Bewbé, Al Alba, Carobert, Mamuhi, Los Bichitos de Mamá, Adriana Basol, Heva y Paola, Nieves Pérez Boutique, Lola Ruiz, 50 sombras de color, Lyubasha Kyleshko, Christine Bolshöi y Martina. Igualmente hay que mencionar al fotógrafo Luis Rodríguez por su colaboración.

