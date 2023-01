Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar I Torneo de Fútbol-Justicia en el Estadio de la Juventud “Emilio Campra” domingo 15 de enero de 2023 , 10:09h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Este sábado se ha celebrado el I Torneo de Fútbol-Justicia en el Estadio de la Juventud “Emilio Campra” organizado por el equipo de la Ciudad de Justicia de Almería. Participaron dos equipos de juristas de Madrid y Barcelona, así como el Colegio de la Abogacía de Almería.

Entre los integrantes de los jugadores destacan magistrados del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Tribunal Superior de Justicia, Audiencia Provincial, además de Jueces y Letrados de la Administración de Justicia de la provincia de Almería. Una vez finalizado el torneo, el decano del Colegio de la Abogacía de Almería, Juan Luis de Aynat, ha obsequiado al organizador de este evento con un libro de fotografías de La Chanca de Carlos Pérez Siquier, en agradecimiento por el trabajo realizado.

