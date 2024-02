Sucesos Ampliar Identifican a un inmigrante senegalés fallecido en una balsa de riego Ana Rodríguez x arodrigueznoticiasdealmeriacom/10/10/28 https://www.noticiasdealmeria.com Por lunes 05 de febrero de 2024 , 15:22h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia

Las autoridades han identificado al hombre hallado sin vida este fin de semana en una balsa de riego en la localidad de Venta Gaspar, en Almería capital. Se trata de un inmigrante senegalés, que se encontraba en situación regular en España y tenía un trabajo. El fallecido había sido reportado como desaparecido por su hermano, quien presentó una denuncia ante las autoridades. La autopsia realizada al cuerpo del hombre ha revelado que la causa de la muerte fue ahogamiento, sin que se haya encontrado evidencia de violencia. Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias que rodearon el fallecimiento del hombre. Se desconoce cómo llegó a la balsa de riego y si sabía nadar. La balsa se encuentra en una zona rural de Almería.

