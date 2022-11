Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar Igualdad y sorpresas en la novena edición del Memorial Federico Sánchez miércoles 30 de noviembre de 2022 , 13:45h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En el Club de Tenis Indalo de Pechina El Club de Tenis Indalo de Pechina fue escenario de la novena edición del Memorial Federico Sánchez, que contó con la participación de un centenar de tenistas llegados desde toda la provincia de Almería, así como de otras vecinas como Murcia o Granada. Se trata de uno de los torneos más especiales de cuantos se celebran en las instalaciones del CT Indalo, organizado por el club con la colaboración de la Delegación de Almería de la Federación Andaluza de Tenis, en el que destacó la igualdad en todas las categorías y donde se produjeron incluso algunas sorpresas. Los campeones de esta novena edición fueron Cristóbal Cervera, del CT Almería, y Victoria Garrido, del CN Almería, en categoría absoluta; Antonio Vargas, del CT Indalo, en veteranos; Juan Antonio Navarro, del CT Albox, y Gloria Cortés, del CT Almería, en infantil, y Alberto Hernández, de la AT García Lara, y Marta Hidalgo, del CT Almería, en categoría alevín. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

