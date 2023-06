Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Impactante condena a hombre que quemó a su pareja con una plancha durante años

martes 20 de junio de 2023 , 19:49h

Hombre condenado a 14 años por maltrato y quemaduras a su pareja. Sentencia ratificada por el Tribunal Supremo. Violencia de género y secuelas graves. Indemnización de 44.870 euros.

Un hombre de 33 años ha sido condenado a 14 años y diez meses de prisión por maltratar y quemar con una plancha a su pareja durante años, en un caso de violencia de género que ha llegado hasta el Tribunal Supremo. El alto tribunal ha ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial de Almería, que consideró probado que el acusado sometió a su compañera sentimental, con quien tiene una hija menor, a un “clima de terror” en el que la agredía física y verbalmente, la coaccionaba, la amenazaba y la encerraba en casa con llave.

La víctima sufrió numerosas lesiones y secuelas, entre ellas unas quemaduras graves en las piernas que le causaron una deformidad y que le obligaron a pasar por varias operaciones quirúrgicas. El agresor le hizo decir al médico que se trataba de un accidente laboral, pero ella nunca se atrevió a denunciar los hechos por el miedo que sentía. El Supremo ha destacado la credibilidad de su testimonio, que ha mantenido siempre la misma versión de los hechos y que ha sido corroborado por otras pruebas.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Almería describe los hechos probados de cómo el condenado humilló y atacó "física y moralmente" a su pareja durante toda la relación, hasta "crear un ambiente de terror en su vida común en el que cualquier pretexto era bueno para pegarle".

Explica que esta situación provocó que la mujer adoptara "una actitud de total sumisión que se reflejaba en su temor a denunciar los hechos" ya que él solo le decía que "no servía para nada, que no era una mujer normal, que era una cerda, que era ella la que le hacía comportarse así, llegando a controlar sus relaciones de amistad y poniéndole un horario de salida".

El fallo detalla algunos de esos episodios que incluyen mordiscos en la cara en Nochevieja, hacerla dormir en las escaleras en su cumpleaños o estando ya embarazada de seis meses, forzarla a tener relaciones sexuales a base de golpes e insultos, "obligándola después a limpiar la sangre de las paredes", dejarla encerrada en casa con llave o amenazarla con "quemarle con la plancha" hasta que un día lo hizo "mientras le decía que solo era de él y que tenía que cambiar" o que "viera lo que le hacía hacer".

Después --sigue el relato-- la llevó al médico para que dijese que las quemaduras se debían a "un accidente laboral

El condenado tendrá que indemnizar a la mujer con 44.870 euros por las lesiones y las secuelas, y no podrá acercarse ni comunicarse con ella durante 40 años. Además, estará sometido a libertad vigilada durante cinco años y no podrá tener ni portar armas durante casi diez años. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) le restituyó la patria potestad sobre su hija de cuatro años, basándose en un informe que recomienda que sigan las visitas del padre y en el testimonio de la madre, que no tiene queja del rol paterno.