Opinión Impulsa el comercio local Carlos Sánchez Más artículos de este autor Por domingo 12 de diciembre de 2021 , 10:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Con el ánimo de seguir apoyando al comercio local, el Ayuntamiento de Almería acaba de ampliar el plazo para utilizar los Bonos Impulsa, una nueva iniciativa municipal para amortiguar el impacto de la crisis económica provocada por el COVID-19 que pone en movimiento 300.000 euros para gastar en los comercios de la ciudad. Y no sólo aumenta el período de uso, hasta el 31 de diciembre, también el número de establecimientos adheridos que ya superan los 130 y que son de sectores tan variados como ropa y complementos a peluquerías pasando por establecimientos de hostelería. Todos podemos beneficiarnos de estos ‘Impulsa’, clientes y comercios. Los primeros porque, por ejemplo, al adquirir bonos por valor de 150 euros (el máximo por persona), nos ahorramos 45, es decir un 30 por ciento, que abona el Ayuntamiento al comercio, y los comerciantes, hosteleros y pequeños autónomos porque esta ayuda supone un estímulo al consumo, a llenar comercios, bares, restaurantes, centros de estética e incluso farmacias y parafarmacias. En el marco de sus competencias, el Ayuntamiento, primero con el Plan Reactiva 20 y después con el Reactiva 21, ha buscado diferentes fórmulas para conceder ayudas y tratar de paliar la crisis que sufre el comercio más próximo y que se ha agravado debido a la pandemia. Estamos hablando de un sector estratégico en la recuperación económica y en la generación de empleo en la ciudad. De ahí que no nos cansemos de buscar fórmulas imaginativas, esta vez en formato digital, para animar a consumir en el comercio de Almería. Los Bonos Impulsa son una idea novedosa para impulsar el comercio de proximidad en unas fechas propicias para ello y la ampliación del periodo de utilización de los bonos viene fenomenal para adelantar compras navideñas y hacerlo con descuentos canjeables en, insisto, más de 130 comercios repartidos por toda la ciudad. Impulsemos nuestra actividad económica, sólo así podremos preservar el tejido comercial más cercano y proteger, con él, el interés de la ciudad dando soporte a trabajadores autónomos, microempresas y pequeñas empresas. Y de la forma más fácil, a través de la página web almeriaciudad.es y la app BUYBONOS. No dejes de regalar ese detalle especial ni te quedes sin ese capricho. Nunca comprar ha sido tan fácil y tan económico en Navidad. Carlos Sánchez Concejal del Ayuntamiento de Almería (PP) 81 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)