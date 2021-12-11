Todos los nombres del PSOE de Lorenzo

COMISIÓN EJECUTIVA PROVINCIAL
PRESIDENTA: MARÍA LÓPEZ CERVANTES SECRETARIO GENERAL: JUAN ANTONIO LORENZO CAZORLA
SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN: ANTONIO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
VICESECRETARIA GENERAL PRIMERA, COORDINADORA DE POBLACIONES DE MÁS DE 20.000 HABITANTES, SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIALY PRESIDENTA DEL ÁGORA DE LA MUJER SOCIALISTA: ESPERANZA PÉREZ FELICES
VICESECRETARIO GENERAL SEGUNDO Y COORDINADOR DE POBLACIONES ENTRE 10.000 Y 20.000 HABITANTES:
ANTONIO FERNÁNDEZ LIRIA
VICESECRETARIO GENERAL TERCERO, PORTAVOZ DE LA EJECUTIVA Y COORDINADOR DE POBLACIONES ENTRE 5.000 Y 10.000 HABITANTES: MANUEL JESÚS FLORES MALPICA
VICESECRETARIO GENERAL CUARTO Y COORDINADOR DE POBLACIONES MENORES DE 5.000 HABITANTES: DOMINGO JOSÉ RAMOS CAMACHO
VICESESECRETARIO GENERAL QUINTO Y SECRETARIO DE MEMORIA DEMOCRÁTICA: INDALECIO GUTIÉRREZ SALINAS
SECRETARIA DE POLÍTICA MUNICIPAL: NOEMÍ CRUZ MARTÍNEZ
SECRETARIA DE POLÍTICA INSTITUCIONAL Y COORDINADORA DEL PONIENTE: MARÍA TERESA PIQUERAS VALARINO
SECRETARIO DEL CONSEJO MUNICIPALISTA Y PRESIDENTE DEL MISMO: RAFAEL MONTES RINCÓN
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA: ANTONIO AMÉRIGO FERNÁNDEZ
SECRETARIA DE FORMACIÓN, ASISTENCIA A AGRUPACIONES Y COORDINACIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA DE ALMERÍA: ÁNGELES CASTILLO MUÑOZ
SECRETARIO DE ALMERÍA 2030, DE PROGRAMAS, ANÁLISIS Y COORDINACIÓN DE LA CIUDAD DE ALMERÍA: JUAN CARLOS PÉREZ NAVAS
SECRETARIO DE RETO DEMOGRÁFICO Y COORDINACIÓN DE LA ALPUJARRA Y ANDARAX: FRANCISCO GARCÍA GARCÍA
SECRETARIO DE CULTURA, CINE Y OCIO Y COORDINACIÓN DE FILABRES – ALHAMILLA: JOSE DÍAZ IBÁÑEZ
SECRETARIO DE FONDOS EUROPEOS, DESARROLLO RURAL Y COORDINACIÓN DEL NACIMIENTO: ISMAEL GIL SALMERÓN
COORDINACIÓN DEL LEVANTE, ALMANZORA Y LOS VÉLEZ: RODRIGO SÁNCHEZ HARO
SECRETARIA DE RELACIONES LABORALES Y FUNCIÓN PÚBLICA: CARMEN MARÍA AGUILAR CARREÑO
SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA: SALVADOR PÁEZ GUTIÉRREZ
SECRETARIO DE POLÍTICAS SOCIALES: MANUEL MARTÍNEZ DOMENE
SECRETARIA DE IGUALDAD: MARÍA GONZÁLEZ MARTÍNEZ
SECRETARIO DE MOVILIZACIÓN, ACCIÓN ELECTORAL, REDES SOCIALES Y COMUNICACIÓN: RAÚL ENRIQUEZ CABA
SECRETARIO DE ECONOMÍA Y TRANSICIÓN JUSTA: MARTÍN GEREZ CLEMENTE
SECRETARIO DE EMPLEO Y AUTÓNOMOS: JOSÉ FRANCISCO TAPIA RUBIO
SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL: FRANCISCA LOURDES FERNÁNDEZ ORTEGA
SECRETARIO DE SALUD Y CONSUMO: JOSÉ MARÍA MARTÍN FERNÁNDEZ
SECRETARIA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO: JOSEFA RODRÍGUEZ GALLEGOS
SECRETARIO DE POLÍTICA FISCAL: MANUEL JESÚS ZAMORA FERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFANCIA Y MENORES: DIEGO TORRES LIZARTE
SECRETARIA DE CIENCIA, INNOVACION Y EDUCACIÓN SUPERIOR: SARAH JACQUELINE SÁNCHEZ HEIDENREICH
SECRETARIO DE TURISMO DE INTERIOR: ADRIÁN JOSÉ DE MANUEL HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE MOVIMIENTOS SOCIALES, VOLUNTARIADO Y ONGS: ÁGUEDA CAYUELA FERNÁNDEZ
SECRETARIA DE MEMORIA PSOE Y CASA DEL PUEBLO: ISABEL ARÉVALO BARRIONUEVO
SECRETARIO DE TURISMO DE COSTA: MOHAMED AHMED BAGDAD MOHAMED
SECRETARIO DE CAMBIO CLIMÁTICO Y MEDIO AMBIENTE: JOSÉ LUIS CAPARRÓS MARTÍNEZ
VOCALES:
MANUEL GARCÍA LÓPEZ FRANCISCO JESÚS LÓPEZ BELMONTE ANTONIO GUTIÉRREZ ROMERO VIRTUDES PÉREZ CASTILLO
INÉS MARÍA PLAZA GARCÍA ISABEL MARÍA MONDÉJAR MARTÍNEZ JOSÉ TORREGROSA MOTA SONIA FERRER TESORO
MARÍA CONCEPCIÓN CIFUENTES PASTOR MARÍA ISABEL LÉPEZ ALIAS
JOSÉ MIGUEL ALARCÓN MORALES VALENTÍN JOSÉ MARTÍN RAMÍREZ MARÍA DEL CARMEN ORTIZ RIVAS MARÍA PÉREZ PÉREZ
ANTONIO BONILLA RODRÍGUEZ YOLANDA RUBIO ORTIZ ROSA MARÍA RECHE MARTÍNEZ
MIEMBROS NATOS DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PROVINCIAL
PILAR NAVARRO RODRÍGUEZ (CER) JOSÉ LUIS AMÉRIGO FERNÁNDEZ (CER)
MARÍA DOLORES CRUZ FERNÁNDEZ (CER) JUAN FRANCISO GARRIDO EGEA (JSA)