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Todos los nombres del PSOE de Lorenzo

Todos los nombres del PSOE de Lorenzo

sábado 11 de diciembre de 2021, 22:27h

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Está Indalecio Gutiérrez, y no está Sonia Ferrer Tesoro

COMISIÓN EJECUTIVA PROVINCIAL

PRESIDENTA: MARÍA LÓPEZ CERVANTES SECRETARIO GENERAL: JUAN ANTONIO LORENZO CAZORLA

SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN: ANTONIO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

VICESECRETARIA GENERAL PRIMERA, COORDINADORA DE POBLACIONES DE MÁS DE 20.000 HABITANTES, SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIALY PRESIDENTA DEL ÁGORA DE LA MUJER SOCIALISTA: ESPERANZA PÉREZ FELICES

VICESECRETARIO GENERAL SEGUNDO Y COORDINADOR DE POBLACIONES ENTRE 10.000 Y 20.000 HABITANTES:

ANTONIO FERNÁNDEZ LIRIA

VICESECRETARIO GENERAL TERCERO, PORTAVOZ DE LA EJECUTIVA Y COORDINADOR DE POBLACIONES ENTRE 5.000 Y 10.000 HABITANTES: MANUEL JESÚS FLORES MALPICA

VICESECRETARIO GENERAL CUARTO Y COORDINADOR DE POBLACIONES MENORES DE 5.000 HABITANTES: DOMINGO JOSÉ RAMOS CAMACHO

VICESESECRETARIO GENERAL QUINTO Y SECRETARIO DE MEMORIA DEMOCRÁTICA: INDALECIO GUTIÉRREZ SALINAS

SECRETARIA DE POLÍTICA MUNICIPAL: NOEMÍ CRUZ MARTÍNEZ

SECRETARIA DE POLÍTICA INSTITUCIONAL Y COORDINADORA DEL PONIENTE: MARÍA TERESA PIQUERAS VALARINO

SECRETARIO DEL CONSEJO MUNICIPALISTA Y PRESIDENTE DEL MISMO: RAFAEL MONTES RINCÓN

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA: ANTONIO AMÉRIGO FERNÁNDEZ

SECRETARIA DE FORMACIÓN, ASISTENCIA A AGRUPACIONES Y COORDINACIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA DE ALMERÍA: ÁNGELES CASTILLO MUÑOZ

SECRETARIO DE ALMERÍA 2030, DE PROGRAMAS, ANÁLISIS Y COORDINACIÓN DE LA CIUDAD DE ALMERÍA: JUAN CARLOS PÉREZ NAVAS

SECRETARIO DE RETO DEMOGRÁFICO Y COORDINACIÓN DE LA ALPUJARRA Y ANDARAX: FRANCISCO GARCÍA GARCÍA

SECRETARIO DE CULTURA, CINE Y OCIO Y COORDINACIÓN DE FILABRES – ALHAMILLA: JOSE DÍAZ IBÁÑEZ

SECRETARIO DE FONDOS EUROPEOS, DESARROLLO RURAL Y COORDINACIÓN DEL NACIMIENTO: ISMAEL GIL SALMERÓN

COORDINACIÓN DEL LEVANTE, ALMANZORA Y LOS VÉLEZ: RODRIGO SÁNCHEZ HARO

SECRETARIA DE RELACIONES LABORALES Y FUNCIÓN PÚBLICA: CARMEN MARÍA AGUILAR CARREÑO

SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA: SALVADOR PÁEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO DE POLÍTICAS SOCIALES: MANUEL MARTÍNEZ DOMENE

SECRETARIA DE IGUALDAD: MARÍA GONZÁLEZ MARTÍNEZ

SECRETARIO DE MOVILIZACIÓN, ACCIÓN ELECTORAL, REDES SOCIALES Y COMUNICACIÓN: RAÚL ENRIQUEZ CABA

SECRETARIO DE ECONOMÍA Y TRANSICIÓN JUSTA: MARTÍN GEREZ CLEMENTE

SECRETARIO DE EMPLEO Y AUTÓNOMOS: JOSÉ FRANCISCO TAPIA RUBIO

SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL: FRANCISCA LOURDES FERNÁNDEZ ORTEGA

SECRETARIO DE SALUD Y CONSUMO: JOSÉ MARÍA MARTÍN FERNÁNDEZ

SECRETARIA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO: JOSEFA RODRÍGUEZ GALLEGOS

SECRETARIO DE POLÍTICA FISCAL: MANUEL JESÚS ZAMORA FERNÁNDEZ

SECRETARIO DE INFANCIA Y MENORES: DIEGO TORRES LIZARTE

SECRETARIA DE CIENCIA, INNOVACION Y EDUCACIÓN SUPERIOR: SARAH JACQUELINE SÁNCHEZ HEIDENREICH

SECRETARIO DE TURISMO DE INTERIOR: ADRIÁN JOSÉ DE MANUEL HERNÁNDEZ

SECRETARIO DE MOVIMIENTOS SOCIALES, VOLUNTARIADO Y ONGS: ÁGUEDA CAYUELA FERNÁNDEZ

SECRETARIA DE MEMORIA PSOE Y CASA DEL PUEBLO: ISABEL ARÉVALO BARRIONUEVO

SECRETARIO DE TURISMO DE COSTA: MOHAMED AHMED BAGDAD MOHAMED

SECRETARIO DE CAMBIO CLIMÁTICO Y MEDIO AMBIENTE: JOSÉ LUIS CAPARRÓS MARTÍNEZ

VOCALES:

MANUEL GARCÍA LÓPEZ FRANCISCO JESÚS LÓPEZ BELMONTE ANTONIO GUTIÉRREZ ROMERO VIRTUDES PÉREZ CASTILLO

INÉS MARÍA PLAZA GARCÍA ISABEL MARÍA MONDÉJAR MARTÍNEZ JOSÉ TORREGROSA MOTA SONIA FERRER TESORO

MARÍA CONCEPCIÓN CIFUENTES PASTOR MARÍA ISABEL LÉPEZ ALIAS

JOSÉ MIGUEL ALARCÓN MORALES VALENTÍN JOSÉ MARTÍN RAMÍREZ MARÍA DEL CARMEN ORTIZ RIVAS MARÍA PÉREZ PÉREZ

ANTONIO BONILLA RODRÍGUEZ YOLANDA RUBIO ORTIZ ROSA MARÍA RECHE MARTÍNEZ

MIEMBROS NATOS DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PROVINCIAL

PILAR NAVARRO RODRÍGUEZ (CER) JOSÉ LUIS AMÉRIGO FERNÁNDEZ (CER)

MARÍA DOLORES CRUZ FERNÁNDEZ (CER) JUAN FRANCISO GARRIDO EGEA (JSA)

PSOE
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