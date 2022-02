Deportes Inagroup Mabe El Ejido Futsal recibe a la Alhameña sábado 26 de febrero de 2022 , 19:43h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El equipo celeste se mide este sábado al farolillo rojo de la clasificación con la mirada puesta en volver a la senda de la victoria El equipo femenino de Inagroup Mabe El Ejido Futsal cerrará este sábado el mes de febrero en casa, en el Pabellón de Deportes de Santa María del Águila, con un importante encuentro ante el farolillo rojo de la clasificación, la Unión Deportiva Alhameña, con el objetivo de conseguir tres puntos que le permitan romper con los últimos resultados negativos y volver a la senda de la victoria. Un encuentro para el que, además, el técnico celeste Rubén Roncero recuperará a Sandra Martín y Gádor, dos jugadoras importantes, pero manteniendo aún bastantes bajas en las filas ejidenses como la de Rocío Molina que continúa con molestias en el empeine o Paula que ya está empezando a realizar trote y a la que Rubén Roncero espera recuperar para la última fase de la liga, la decisiva. "Va poco a poco haciendo zig-zag y las sensaciones son muy buenas Poco a poco iremos metiéndole intensidad para que en los partidos finales pueda estar con el grupo", afirmaba Roncero. Sobre el rival, reconoció que "la Alhameña lo está pasándolo muy mal, viaja con pocas jugadoras fuera y eso le está pasando factura, porque luego disponen de jugadoras con mucha calidad". Pese a todo, el técnico celeste defiende que cuando se salte a la pista su equipo tiene que salir "al 100%, sin pensar en la clasificación del rival y hacer el mejor partido posible. Tenemos que encarrilar rápido el partido, atarlo y que no se nos escape, para estar más tranquilas y que puedan jugar todas los mismos minutos más o menos". Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

