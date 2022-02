Deportes Inagroup El Ejido Futsal visita la pista del Móstoles sábado 26 de febrero de 2022 , 19:48h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El equipo celeste tratará de conseguir los tres puntos que le alejen más del equipo madrileño y el consolide en la quinta posición de la tabla Importante desplazamiento el que afronta esta mañana Inagroup El Ejido Futsal que se medirá a partir de las 16 horas a Móstoles con el objetivo de conseguir tres puntos que le consoliden en la quinta posición de la clasificación, en puestos de play off, y que le alejen del equipo madrileño, que pese a estar a ocho puntos de los ejidenses, con un partido menos, también luchan por alcanzar los puestos nobles de la clasificación. Así, el técnico celeste, calificaba la semana de trabajo como "muy buena", en la que la plantilla ha podido trabajar aspectos a mejorar en los últimos partidos. "Hemos preparado muy bien el partido y estamos con ganas de que llegue esta tarde y conseguir los tres puntos porque los chicos se lo merecen", señalaba el técnico, José Fernández. Sobre el rival señalaba que es un equipo "con un juego muy dinámico y alegre, tienen jugadores jóvenes con mucha calidad individual, alternan bien el juego de cuatro con el juego con pívot y, de hecho, últimamente juegan más con pívot que de cuatro. En su casa es un equipo bastante fuerte". Además, el equipo espera un pabellón lleno "con un equipo que quiere ganar, porque a pesar de tener un partido menos está peleando por meterse también en la zona de play off". Por su parte, después de los empates cosechados en Alzira y en casa ante Unión África Ceutí, encuentros que a los celestes se les complicaron en los últimos minutos, esperan volver a la senda de la victoria este sábado. Son diez aún las jornadas que restan para finalizar el campeonato liguero, que son muchos puntos en juego, pero José Fernández, reconoce que son ocho o nueve equipos los que están luchando por cuatro plazas de play off de ascenso, pero "los emparejamientos que hay este fin de semana pueden hacer que continuemos igual o subamos una posición. Vamos preparados y vamos a por los tres puntos", afirmaba el técnico. Sobre la recuperación de Josema, José Fernández indicaba que se encuentra "con mejores sensaciones, pero aún le quedan unas cuantas semanas. El tobillo reacciona bien, se va incrementando la dificultad, pero todavía no está en disposición de ir convocado y disputar minutos. Es una baja sensible para el grupo. De hecho, en estos dos partidos que nos empatan en la fase final, Josema es un jugador que esa faceta la domina y esperamos recuperarlo lo antes posible". Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

