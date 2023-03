Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) 28M: Inaugura que algo queda Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Más artículos de este autor Por miércoles 29 de marzo de 2023 , 12:53h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Queridos alcaldes y alcaldesas de la provincia: se acerca el fin de una legislatura y con él, el plazo legal para inaugurar todo lo que habéis construido o reformado con el dinero de los contribuyentes. Sabemos que habéis trabajado duro para mejorar la vida de vuestros vecinos y vecinas, y que queréis dejar un buen recuerdo de vuestra gestión. Por eso, os animamos a que no dejéis pasar la oportunidad de cortar cintas, descubrir placas y posar para las fotos con vuestras flamantes obras. No importa si se trata de una rotonda, un centro deportivo, una biblioteca o una estación depuradora. Todo es motivo de celebración y orgullo. Y si no, que se lo digan a los alcaldes de Madrid, Málaga o Zaragoza. Estas obras son un ejemplo de cómo se puede transformar una ciudad con visión de futuro y sensibilidad social. Pero no os preocupéis si vuestras obras no son tan espectaculares. Lo importante es que las inauguréis antes de que se acabe el plazo legal, que es el próximo 31 de marzo. Así podréis presumir de ellas en la campaña electoral y convencer a los votantes de que sois la mejor opción para seguir al frente del ayuntamiento. Y si no tenéis nada que inaugurar, siempre podéis recurrir a la imaginación y anunciar proyectos que se harán realidad en la próxima legislatura. Por ejemplo, podéis prometer un aeropuerto, una planta recicleje o una comisaría. Así que ya sabéis: no dejéis escapar esta ocasión única de luciros ante vuestros ciudadanos y ciudadanas. Inaugurad todo lo que podáis en los próximos días y demostrad que sois unos gestores eficaces y comprometidos con el bienestar común. Y recordad: lo que no se inaugura, no existe. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia", "Más allá del cementerio azul", "Covid19: Diario del confinamiento" y la novela "Todo por la patria" 860 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)