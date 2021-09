Sucesos Incautada una plantación de marihuana en el Paraje de El Zorzo viernes 03 de septiembre de 2021 , 15:18h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los Agentes de la Policía Local han intervenido 46 plantas en este operativo La Policía Local de Cuevas del Almanzora ha incautado una plantación de marihuana en el Paraje de El Zorzo, en Cuevas del Almanzora. En este operativo conjunto entre Policía Local y Guardia Civil, que se llevó a cabo el miércoles día 1, los agentes intervinieron un total de 46 plantas en un invernadero ubicado en este paraje cuevano. La actuación se llevó a cabo cuando los agentes se percataron de un fuerte olor a marihuana en el momento que controlaban varios desmontes de tierra en la zona. Tras estas primeras indagaciones, el operativo localizó un invernadero con la susodicha plantación, así como al propietario de la misma, que de forma voluntaria colaboró con los agentes. Una vez cortada la totalidad de la plantación ilegal se ha procedido a su posterior traslado al Cuartel de la Guardia Civil, donde se han iniciado las diligencias. Por el momento hay una persona implicada, a la que se le imputa un delito contra la salud pública. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

