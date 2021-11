Sucesos Incautadas 552 plantas de marihuana a cinco detenidos en El Puche jueves 04 de noviembre de 2021 , 12:10h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las plantaciones se encontraban en el interior de tres viviendas situadas en Calle Barco Velero de la localidad



Agentes de la Policía Nacional en Almería han detenido a cinco personas e incautado 552 plantas de marihuana en una nueva operación contra el cultivo indoor de marihuana.



El pasado 27 de octubre la Policía Nacional realizó tres registros en sendas viviendas de la Calle Barco Velero del barrio del Puche. Una de las viviendas tenía un anexo a la misma, situada en Calle Sevillanas, que anteriormente era un garaje y el mismo había sido habilitado como vivienda, lugar donde se encontraba toda la instalación dedicada al cultivo indoor de marihuana. En la segunda vivienda se localizó un pasadizo secreto tras un armario, el cual conducía a la terraza de la casa donde el propietario había construido un habitáculo, oculto a la vista, donde se encontraba una plantación de marihuana.



En las tres viviendas se observa por parte de los agentes actuantes acometidas ilegales del suministro eléctrico, por lo que se da aviso a técnicos de ENDESA, los cuales proceden a realizar una inspección y posterior corte del suministro eléctrico al encontrarse dichas viviendas enganchadas de forma fraudulenta.



Fueron incautadas un total de 552 plantas de marihuana, 61 transformadores, 77 focos, 54 bombillas, 9 extractores, una katana y una báscula de medida, así como fertilizantes y otro material destinado al tratamiento y cultivo de las plantas de marihuana.



La operación se ha saldado con cinco detenidos, los cuales han pasado a disposición del Juzgado número DOS de Almería, acusados de un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

