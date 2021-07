Sucesos Incautadas más de cuatro toneladas de marihuana en La Cañada martes 27 de julio de 2021 , 11:54h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La plantación se encontraba en el interior de una nave industrial con 7.846 plantas



Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Almería han detenido a un hombre, al cual se le atribuye un delito contra la salud pública, tras ser localizadas 7.846 plantas de marihuana en el interior de una nave industrial que había ocupado de manera ilegal.



En una actuación conjunta, los agentes descubrieron una nave industrial en cuyo interior fueron halladas las plantas de marihuana intervenidas, las cuáles arrojaron un peso de 4.300 kilos.



En el interior de la nave situada en la Carretera de la Cañada-El Alquián, había también sustancias estupefacientes procesadas, siendo intervenidos 1.160 gramos de cogollos de marihuana, y más de 8 kilos de marihuana picada.



La investigación policial dio con una persona que de manera ilegal había ocupado la nave, cuyos propietarios estaban resolviendo la titularidad de la misma, puesto que varios de ellos la habían recibido en herencia.



Al detenido, al que le constan numerosos antecedentes policiales, ha pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número cuatro de Almería por un delito contra la salud pública, siendo decretado su ingreso en prisión por estos hechos.



