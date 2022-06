Sucesos Ampliar Brutal paliza a unos vigilantes del Hospital Torrecárdenas lunes 13 de junio de 2022 , 13:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Cuatro personas han sido detenidas acusadas de participar en una agresión a dos vigilantes de seguridad en el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, quienes trataron de evitar la afluencia masiva al centro sanitario por parte de los acompañantes de un paciente, que aguardaban en el exterior a la evolución de su estado de salud. Según han indicado a Europa Press fuentes próximas al caso, los hechos tuvieron lugar poco antes de las 23,00 horas, cuando en torno a una quincena de personas se encontraba frente a los accesos al centro hospitalario y recibieron la noticia de que su allegado había fallecido, por lo que trataron de entrar en el inmueble. Fue entonces cuando los agentes de seguridad privada impidieron el acceso masivo a la planta conforme a los protocolos de acceso al hospital, por lo que instaron a los allegados a esperar a que el finado fuera trasladado hasta el mortuorio. No obstante, la negativa habría provocado que varios de los acompañantes del paciente iniciaran una agresión contra los vigilantes de seguridad, quienes cayeron al suelo a consecuencia de los golpes recibidos, lo que motivó la afluencia de unidades policiales hasta el recinto hospitalario. Desde la Comisaría han confirmado la detención de cuatro personas por parte de Policía Nacional. Fuentes sanitarias han detallado a Europa Press que los dos agentes de seguridad privada tuvieron que ingresar en el área de Urgencias con politraumatismos, de modo que aunque uno de ellos fue dado de alta, el otro ha permanecido toda la noche en observación antes de recibir el visto bueno de los facultativos. Asimismo, desde el Hospital Universitario Torrecárdenas han afirmado que, pese a no tratarse de personal directo del SAS, se ha puesto a disposición de los vigilantes de seguridad afectados los servicios de atención a las víctimas de agresiones en el centro hospitalario, por lo que se les ha ofrecido asesoramiento. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

