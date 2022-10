Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar INDALAJER organiza una Jornada de Puertas Abiertas viernes 28 de octubre de 2022 , 20:33h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Asociación Almeriense de Jugadores de Azar en Rehabilitación recibe la visita en su nueva sede de la concejal de Participación Ciudadana Paola Laynez

La Asociación Almeriense de Jugadores de Azar en Rehabilitación (INDALAJER) ha organizado por primera vez, con ocasión de la celebración este 29 de octubre del Día Sin Juego de Azar, una Jornada de Puertas Abiertas para dar a conocer la nueva sede de este colectivo. Esta novedosa iniciativa contó con la presencia, entre otras personas, de la concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Almería Paola Laynez, a la que esta asociación, que atiende a más de un centenar de afectados por juego patológico, agradece el gran apoyo que presta el Consistorio a la labor social que desarrollan. El presidente de Indalajer Manuel Fernández recibió a la concejala acompañado por la vicepresidenta Tania Sánchez, la trabajadora social Rocío Martínez y otros miembros de la asociación con los que se reunió para conocer los proyectos de prevención y ayuda contra la ludopatía que llevan a cabo entre los jóvenes y adultos de Almería y su provincia. Fernández agradeció el gran respaldo que prestan a Indalajer instituciones como el Consistorio almeriense y mostró a la edil el material informativo con que cuentan para concienciar a la ciudadanía sobre este grave problema social, así como las nuevas instalaciones del centro, situado en el tercer piso del Edificio Celulosa I de la capital. El presidente también le habló de los proyectos de prevención que realizan y de las terapias y tratamientos que dispensan a los enfermos y sus familiares. La Asociación Indalajer, además de esta Jornada de Puertas Abiertas, ha realizado estos días varias actuaciones más, como la participación en una jornada con especialistas y expertos en ludopatía en la Diputación de Granada, con presencia, entre otros, del catedrático de Psicología Experimental de dicha Universidad José César Perales, un evento organizado por la Federación Andaluza de Asociaciones de Jugadores de Azar en Rehabilitación (FAJER). Asimismo, los miembros de la Asociación almeriense también han impartido charlas de concienciación entre jóvenes de institutos de El Ejido y Benahadux, con presencia de la alcaldesa Noelia Damián, repartiendo numerosos dípticos, folletos y cartelería conmemorativa del ‘Día Sin Juego de Azar’ donde se explica cómo afrontar las diferentes patologías relacionadas con el juego y dónde acudir en caso de necesitar ayuda. Todo ello lo completaron con la entrega de diversos obsequios como bolígrafos, calendarios, monederos, globos o bolsas con diferentes logos recordando la importancia de este día tan señalado. El presidente de Indalajer ha aprovechado esta circunstancia para recordar que la Asociación mantiene abiertas sus puertas de lunes a viernes, de 17.00 a 21.00 horas, en el Edificio Celulosa I (c/Camino de la Goleta, nº2, piso 3, puerta 4) a donde pueden dirigirse las personas afectadas por algún tipo de adicción sin sustancia que requieran atención especializada. Si lo desean, también pueden contactar en el siguiente número de teléfono para pedir ayuda o solicitar más información: 950 27 25 44. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

