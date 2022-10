Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Un millón de euros para la mejora ambiental y accesibilidad peatonal en el entorno del Paseo Marítimo viernes 28 de octubre de 2022 , 20:28h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La actuación, financiada con fondos DUSI y como parte del proyecto de mejora del frente litoral ‘A Mar Abierto’, incluye la remodelación y mejora de una decena de calles y espacios públicos El Ayuntamiento de Almería ha aprobado hoy viernes en Junta de Gobierno Local la licitación de las obras del proyecto de mejora ambiental y de accesibilidad peatonal en el entorno del Paseo Marítimo de Almería, con un presupuesto base de 985.212,83 euros y un plazo de ejecución de las obras de 9 meses. En el marco de los proyectos DUSI, y como parte del proyecto “A Mar Abierto”, esta actuación incluye obras sobre calles y espacios altamente densos desde el punto de vista residencial, situados entre Avda. Cabo de Gata y el Paseo Marítimo, que demandan mejoras en sus condiciones de accesibilidad. Con una superficie aproximada a los 5.110 m², las obras ahora en licitación se centrarán en las calles calles Sabinal, Isla Cristina, Coto de Doñana, Miguel Naveros, Antonio Atienza, Sorrento, California, Costa del Sol, Plaza Carabineros, incluyendo además el aparcamiento de El Palmeral, objeto también de “reordenación” con la que se ganará además zona de aparcamiento, en torno a cincuenta plazas. La portavoz municipal y concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Martínez Labella, ha destacado la mejora que supondrá esta nueva inversión municipal sobre la zona, mejora que será de tipo ambiental y estética, en el objetivo de favorecer el desarrollo comercial, y urbanístico, aumentando la permeabilidad y la mejora de conexiones entre zonas estratégicas como son el Paseo Marítimo y la Avenida Cabo de Gata. Además de la supresión de barreras arquitectónicas a través de la peatonalización, la reubicación de vehículos y ordenación del tráfico, la obra llevará consigo un aumento de arbolado, mayor integración paisajística y una mejora del entorno urbano, acompañado de una mejora de la eficiencia energética, con la sustitución de luminarias por leds. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.