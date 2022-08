Capital ‘Indalecio Jones’ hará su primera misión a favor del reciclaje en Cabo de Gata viernes 26 de agosto de 2022 , 14:56h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La campaña de sensibilización del Ayuntamiento estará también en El Zapillo (día 29), El Toyo (día 30) y Costacabana (día 31), a las 18 horas en la arena, y a las 19 horas, teatro en las plazas ‘Indalecio Jones’ realizará su primera misión para concienciar sobre cómo reducir el impacto de los residuos en la playa y el medio marino el próximo domingo, 28 de agosto, en Cabo de Gata. Primero, habrá actividades de dinamización teatral en las playas, a las 18 horas, donde ‘Teodora la Directora’ y el propio ‘Indaliano’ recorrerán la orilla del mar en un casting itinerante, y a las 19 horas habrá representación teatral, es decir, el rodaje, en la Plaza de la Iglesia. ‘Indalecio Jones’ anima a los almerienses que respetan las playas, especialmente a los niños y niñas, a que “me acompañen en esta divertida aventura contra los guarrillos”. La labor de ‘Indalecio Jones’ contra los ‘guarrillos’ que ensucian las playas y el mar continuará el lunes, día 29, en las playas de El Zapillo y teatro en la Plaza de España de Ciudad Jardín; el día 30 en Retamar/El Toyo (playas y jardines de la Avenida de El Toyo) y el 31 de agosto en Costacabana (playas y plaza frente a la Avenida La Marinera). Siempre en horarios de 18 horas (playas) y 19 horas (teatro). Con esta experiencia que tiene al superhéroe local ‘Indalecio Jones’ como protagonista, el Ayuntamiento de Almería quiere transmitir cinco mensajes claves: Reciclar: No tirar botellas de plástico al mar; limpieza de las playas: No dejar en la arena cáscaras de alimentos, latas, etc.; calidad del aire: No fumar en la playa y no tirar colillas al mar; alimentación saludable procedente del mar: Consume en casa, en hostelería y chiringuitos de playa productos del mar, de proximidad, que favorecen la sostenibilidad, ayudan al tejido económico local de la pesca y al ecosistema marino; y economía circular: qué es y cómo se visualiza en la playa. La campaña de sensibilización se enmarca en los Objetivos 3 y 4 de la Agenda Urbana, respectivamente, ‘Prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia’ y ‘hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular’. Ha sido creada por Contraportada para el Ayuntamiento de Almería, con teatro, sentido del humor y un planteamiento cinematográfico, focalizado en los niños y niñas. En la presentación, la concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, afirmó que “desde el Ayuntamiento de Almería estamos desarrollando diferentes campañas de sensibilización a través de la Agenda Urbana para concienciar sobre los hábitos saludables que debemos adoptar las personas para construir una ciudad cada día más sostenible, tales como el reciclaje, la economía circular, el consumo de proximidad o la economía azul. Y lo hacemos desde el convencimiento de que Almería reúne los ingredientes para convertirse en un referente en esta materia, con ejemplos como los invernaderos del sol, la gastronomía reposada de proximidad o un clima que favorece la movilidad a pie”. La Agenda Urbana Almería 2030 que está desarrollando el Ayuntamiento de Almería se financia a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea que gestiona el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

