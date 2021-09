Inés Plaza se salta el Estatuto Andaluz y dice que “el Gobierno” de Sánchez “contrata profesores”

sábado 04 de septiembre de 2021 , 17:54h

Incluso la UGT ha apoyado el acuerdo de la Mesa Sectorial de Educación de la Junta cuyos términos van en sentido opuesto a lo que la senadora socialista afirma que pasa

La portavoz de Educación del PSOE en el Senado, la almeriense Inés Plaza, le ha dado una patada al Estatuto de Autonomía de Andalucía al afirmar que “Mientras el Gobierno garantiza la presencialidad en las escuelas y contrata profesores, la derecha reduce las plantillas y escatima recursos”.



Según el artículo 52 del Estatuto, el sistema educativo es una competencia “exclusiva” de la Junta de Andalucía, hasta el punto de que es ésta la administración que paga las nóminas del profesorado, por lo que es materialmente imposible que el Gobierno de Pedro Sánchez contrate profesores.



La senadora almeriense ha advertido de que para seguir garantizando que esa presencialidad se dé en las mejores condiciones posibles es necesario que las Comunidades Autónomas refuercen de nuevo el profesorado.



En este sentido, ha recordado que en el mes de agosto, el Gobierno central aprobó un nuevo fondo general de 13.486 millones de euros para hacer frente a la pandemia, pero al no tener carácter finalista ni prefijar un cantidad para educación, y en vista del comportamiento de las Comunidades gobernadas por la derecha, éstas no van a hacer el mismo esfuerzo inversor en educación que realizaron el pasado curso.



“En total, para este nuevo año escolar, ha añadido, se contratarán 24.543 docentes frente a los 33.642 del pasado curso. Un descenso del que, sin duda, hay que responsabilizar a la derecha”. Es decir, que Plaza sabe cuanto dinero se va a destinar a Educación aún reconociendo que la aportación del Estado es genérica y no tiene por qué ir a este servicio, ni cómo actuará cada Comunidad, pero ella ya lo sabe.



Inés Plaza ha afirmado que “a falta de unos días para que empiece el nuevo curso escolar, nos encontramos con que las Comunidades Autónomas y territorios gobernados por el PSOE no solo mantienen el profesorado de refuerzo contratado por la pandemia sino que además lo incrementan un 4,2%. Mientras tanto, las autonomías gestionadas por el PP y Cs (Andalucía, Castilla y León, Galicia, Murcia y Madrid) reducen la contratación a la mitad, un 47% menos respecto a los contratados del curso 20/21.



Plaza ha subrayado que “en Andalucía se ha reducido la contratación del profesorado en un 16% frente a Comunidades como La Rioja, que la ha incrementado en un 68%. El presidente Moreno Bonilla tiene que saber que la reducción del profesorado es una pésima noticia para la calidad del sistema educativo”.



De nuevo Plaza ha querido salir en defensa de Sánchez mucho más allá de lo que lo ha hecho el propio sector educativo, ya que la Consejería de Educación y Deporte ha acordado con la mayoría de los sindicatos de la Mesa Sectorial de la educación pública, CSIF, ANPE y UGT, la incorporación a las aulas de 4.600 nuevos docentes para el curso 2021-22 para adaptar las medidas del nuevo curso a la evolución de la pandemia de Covid-19. Es el segundo acuerdo alcanzado con los representantes de los trabajadores tras el del curso 2020-21.



El 23,65% de estos 4.600 profesores atenderá las nuevas necesidades de formación profesional, educación especial y otras enseñanzas autorizadas y el resto se destinará específicamente a realizar actuaciones dirigidas a combatir y superar los efectos negativos derivados de la situación de pandemia que está sufriendo la comunidad autónoma. Pese a esto, Plaza dice que “los efectos y secuelas de la pandemia sobre el alumnado parece que no cuenten para el PP, que se desentiende a la hora de cerrar las brechas de aprendizaje y las elevadas ratios que subieron en sus siete años de gobierno”.



Además, como consecuencia del desarrollo de los planes y programas que lleve a cabo la Consejería, esta ampliación de plantilla se verá incrementada con nuevas incorporaciones docentes durante el curso 2021-22.



Asimismo, se adoptan otras medidas de carácter extraordinario relativas al aumento de los gastos de funcionamiento de los centros, a la cobertura inmediata de las sustituciones en el caso de afectación de un número significativo de profesorado del mismo centro y a establecer el teletrabajo como la forma habitual para que el profesorado desarrolle la parte del horario no lectivo de obligada permanencia en el centro docente.



De los 4.600 docentes, 1.914 se incorporarán al sistema educativo en la colocación de efectivos del mes de julio y el resto de las plantillas se ampliarán al inicio de la actividad lectiva del curso escolar 2021/22 en los centros docentes públicos que imparten Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.



Se ampliarán asimismo las plantillas docentes de las residencias escolares y los centros específicos de educación especial (especialidades de pedagogía terapéutica o audición y lenguaje).



El acuerdo incluye el seguimiento de las actuaciones por parte de una comisión de seguimiento que determinará, por unanimidad, los criterios para la distribución del profesorado restante, hasta completar el aumento de la plantilla docente con el objetivo de favorecer la mejora de los resultados académicos del alumnado y la disminución del absentismo escolar. A esta comisión se incorpora una persona representante de cada uno de los sindicatos firmantes.



La portavoz de Educación ha recalcado que “una vez más, estamos ante dos modelos muy diferentes de política educativa: el modelo de la izquierda, progresista, que invierte y cree en el poder modernizador de la educación. Y el modelo de la derecha, que recorta, escatima recursos a la escuela pública y no aprovecha los fondos recibidas para que la calidad educativa alcance a todo el alumnado”.