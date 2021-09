Pataleta de Noemí Cruz después de otro baño de datos del consejero Imbroda

jueves 23 de septiembre de 2021 , 07:00h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

La parlamentaria socialista solo supo defenderse alegando que es una mujer joven





Nuevo baño de datos del consejero de Educación y Deportes del Gobierno andaluz, Javier Imbroda, a la parlamentaria socialista por Almería Noemí Cruz, en este caso a cuenta de la Formación Profesional.



En la comisión parlamentaria de este martes, Imbroda respondía a los grupos políticos sobre diversos aspectos de la FP, pero la más dura con el consejero fue la almeriense, argumentando que el Gobierno había dejado fuera de ella a miles de jóvenes, que abrían el paso a la privatización o que había carencia de infraestructuras.



Con enorme sosiego, Imbroda comenzó respondiendo a Cruz avisándole que había sido mal asesorada, y que en su grupo no debían quererla mucho cuando la enviaban a defender lo indefendible. Tras esta introducción llegaron los datos, como que fue el PSOE quien dejó a 30.000 jóvenes sin plazas públicas, que dejaron 514 centros sin equipamiento, o que cuando estuvieron en coalición con Izquierda Unida autorizaron 40 centros privados.



El consejero siguió aportando más datos, como que ahora, el 90% de las plazas son públicas, mientras que cuando estaba el PSOE lo eran el 87%, pero es cuando estaban con IU lo eran el 86%, motivo por el que preguntaba de modo retórico quién estaba realmente privatizando la FP.



No solo eso, añadió que la FP Básica tiene ahora 40 unidades más, y que el PSOE dejó 2.700 actuaciones en infraestructuras sin acometer, de las que el 30% estaban calificadas como “urgentes”.



Y tras concluir que cuando hacía un discurso como el que había hecho, es porque “a usted no la quieren en su grupo”, afirmó que “nunca ha habido tantas plazas públicas y centros formativos como ahora”.



Como ya no tenía turno la almeriense, cuando volvió a tomar la palabra a cuenta de otra pregunta, y recibió la contestación del consejero, ella hizo un punto y aparte en su dúplica para “exigir respeto” avisando que “espero tener que decírselo solo una vez”. Añadió que “no es ni la primera ni la segunda ni la tercera vez que lo hace con una mujer, ni la segunda ni la tercera vez que lo hace con una portavoz de este grupo parlamentario, pero si algo hemos visto es que usted tiene un problema con las mujeres, con las mujeres jóvenes, cuando son las que están al frente haciendo oposición”.



Cruz siguió agarrándose a su condición femenina en vez de rebatir los datos del consejero, y le espetó “usted se va a tener que aguantar, porque las mujeres son tan diputadas como usted, y no se equivoque, a las mujeres no nos manda nadie”.



Imbroda, que escuchó ojiplático a Cruz, no le quedó más responderle que ella “se ha perdido en algún momento de debate”, y animó a tener más respeto y más educación.



No se recuerda que ni esta parlamentaria, ni ninguna otra socialista (ni de su izquierda) hicieran un alegado tan feminista cuando su compañero socialista Carmelo Gómez le gritó a una diputada de Vox “Bruja, coge la escoba y vete”.